En el más reciente álbum de Rosalía llamado “Motomami”, la cantante española ha querido transmitir canciones de mayor sentimiento y que se reflejan su lado más íntimo, frente al mundo y así revelar algunos detalles de su vida, la cual contempla éxitos, miedos e inseguridades, como la de cualquier otra persona.

El tema “G3 N15″ es, casualmente, uno de los que esconde un significado muy especial para la española y que ha llamado mucho la atención de sus millones de seguidores en todo el mundo, al extremo de generar una curiosidad enorme por lo que quiere decir con ello, aunque en esta nota te detallaremos todo para que entiendas lo que la artista ha querido dedicar.

Al inicio de la canción ella está pidiendo disculpas a alguien por el tiempo perdido y al final ha incluido un audio que su abuela le envió por WhatsApp. ¿Por qué hizo todo esto?

Rosalía habla de su sobrino en una de las canciones de su álbum "Motomami" (Foto: Sony Music/ Difusión)

¿QUÉ SIGNIFICA “G3 N15″?

El nombre de este tema musical no es más que un nombre encriptado que se refiere a su sobrino que se llama Genís. Él es hijo de su hermana Pilar Vila Tobela, más conocida por su nombre artístico Daikyri.

Es por ello que toda esta canción es dedicado a su sobrino, con quien tienen una muy buena relación desde que nació, aparentemente, aunque ello es confuso pues al inicio de la letra le pide disculpas.

¿POR QUÉ ROSALÍA LE PIDE DISCULPAS A SU SOBRINO?

Al inicio de la canción se puede oír las siguientes frases en voz de Rosalía: “¿Me perdonarás? Lo que me he perdido son dos años ya. Tú ya tienes diez, los once están en camino ¿Eras de ojos cielo o de ojos azul marino?”.

Con esa frase, la española le pide disculpas a su sobrino por haberse ausentado dos años de su vida, en los que estuvo en Estados Unidos grabando el álbum “Motomami” y potenciando su carrera.

Pero esos no fueron los únicos motivos para separarse de su familia y sus amigos más cercanos pues, en varias oportunidades, ella ha contado que la pandemia la agarró estando en el país americano y no pudo regresar a su país hasta que la gravedad de la situación se disminuya un poco.

EL AUDIO DE LA ABUELA DE ROSALÍA

Al final de la canción los fanáticos de la cantante han quedado sorprendidos al escuchar un audio en catalán que su abuela, en el que le habla una serie de palabras acerca de su carrera.

“Buenos días, amor mío. Me gusta pensar que en lo más difícil siempre ayuda muchísimo tener una referencia a Dios. Siempre es la familia, en primer lugar. No, en primer lugar diría que siempre es Dios y después la familia. La familia es tan importante. Llevas un camino que es un poco complicado. Cuando lo miro pienso ‘qué complicado es el mundo en el que se ha metido Rosalía. Pero bueno, si eres feliz, yo también soy feliz”, se puede oír.

En una entrevista con El Mundo, la misma Rosalía no tuvo problema en revelar la razón por la que decidió incluir una nota de voz de su abuela, la cual se supone fue en estricto privado y solo para ella.

“La familia es muy importante para mí y los tenía muy presentes durante todo el proceso de hacer este disco. Por eso quise que mi abuela estuviera en el disco. Es una mujer muy espiritual, una mujer que me ha influido, que la admiro y la quiero”, puntualizó.