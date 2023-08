Rosita Pelayo es una talentosa actriz mexicana que ha participado en decenas de telenovelas, así como en películas y obras teatrales. Debido a que muchos crecimos viéndola en diferentes producciones, una noticia sobre su estado de salud nos tiene preocupados.

Por si fuera poco, a esto se suma que no cuenta con los recursos económicos suficientes para hacerle frente a la enfermad. ¿Qué mal padece? En los siguientes párrafos te lo contamos, además de hacer un recuento de su trayectoria.

La talentosa actriz junto a su amiga Arlette Pacheco (Foto: Rosita Pelayo / Instagram)

¿DE QUÉ ESTÁ ENFERMA ROSITA PELAYO?

Rosita Pelayo reveló que le diagnosticaron cáncer de colon. Su situación es muy delicada que requiere una operación que cuesta un promedio de 18.000 dólares; lamentablemente, ella no cuenta con ese monto, pues el dinero que tenía lo invirtió en un negocio.

“Paty [mi amiga y socia] me ha dicho que iban a hablar con un inversionista, pero me siguen diciendo que lo siguen buscando. Sí me han estado depositando mensualmente 12 y 15 mil pesos mensuales [de intereses], pero eso son los intereses; sin embargo, le he dicho a mi amiga Patricia que yo no puedo vivir con eso porque necesito al menos 300 mil pesos, al menos eso porque nunca pensé decir esto, pero es de vida o muerte, ya que el doctor me ha dicho que es urgente operarme”, manifestó al programa “Ventaneando”.

Debido a su complicada situación, Sylvia Pasquel dijo que abrirá una cuenta para que los que trabajaron con ella y la conocen la apoyen.

La actriz dio a conocer que está delicada de salud (Foto: Rosita Pelayo / Instagram)

DATOS PERSONALES DE ROSITA PELAYO

Nombre completo: Rosa María Pelayo Vargas

Rosa María Pelayo Vargas Más conocida: Rosita Pelayo

Rosita Pelayo Lugar de nacimiento: Ciudad de México

Ciudad de México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Cumpleaños: 19 de diciembre

19 de diciembre Año de nacimiento: 1958

1958 Edad: 64 años

64 años Instagram: @pelayorosita

La actriz al lado de Carmen Salinas (Foto: Rosita Pelayo / Instagram)

¿QUIÉN ES ROSITA PELAYO?

Rosita Pelayo es una actriz, bailarina y conductora mexicana conocida principalmente por su participación en la serie “¡¡Cachún cachún ra ra!!” (1981-1987), programa con el cual debutó en televisión. Ella es hija locutor, actor y presentador de concursos mexicano de los 60s, 70s y 80′s Luis Manuel Pelayo.

Ha participado en diferentes producciones televisivas como “Esmeralda” (1997), “Abrázame muy fuerte” (2000), “Salomé” (2002), “La fea más bella” (2006), “Sortilegio” (2009), “Qué bonito amor” (2012-2013), “De que te quiero, te quiero” (2013-2014), entre otros.

El año 2002 viajó a Venezuela para formar parte del programa “La guerra de los sexos”. Tiene un programa en YouTube llamado “Pelayito en la boca”.