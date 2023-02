Las complicaciones de salud que atravesó Fernanda Castillo en los últimos meses hizo que tomara mayor precaución sobre el futuro de su hijo Liam de cara al futuro y priorizó el adelanto de su testamento. ¿Medida desesperada o simple precaución por parte de la actriz de “El señor de los cielos”?

No hay duda alguna de que Fernanda Castillo no deja nada al azar, ya sea en las ficciones que estelariza o en su día a día, y prueba de ello es la medida de protección que tiene para su pequeño Liam en caso le suceda algo. ¿Qué hizo? Pues, adelantó la redacción de su testamento con apenas 40 años de edad.

Fernanda Castillo junto a su hijo en la ficción en "El señor de los cielos" (Foto: Gabriel Bonilla / Instagram)

En ese sentido, y para evitar las especulaciones, la propia histrionisa decidió dejar de lado la polémica y contó vía Instagram la razón por la que decidió escribir su testamento estando apenas en su segunda juventud con 40 abriles.

¿POR QUÉ FERNANDA CASTILLO REDACTÓ SU TESTAMENTO CON 40 AÑOS?

Aunque parezca una medida apresurada, la propia Fernanda Castillo dio a conocer vía redes sociales el motivo de la redacción de su testamento, hecho que generó cierta controversia entre sus miles de seguidores.

“Mucha gente me preguntó que si lo del testamento es en serio. Sí, es en serio, como que no hay una cultura, bueno al menos a mí no me enseñaron, que hay que hacer una cosa así, más que cuando sale en las películas, y ayer lo fuimos a hacer fue para estar protegidos y no dejar ningún problema“, indicó la estelar de “El señor de los cielos”.

Su pareja Erik Hayser también decidió adelantó la redacción de su testamento (Foto: Fernanda Castillo / Instagram)

Además, contó que junto al actor Erik Hayser tramitaron todos los documentos necesarios que defina a su heredero en caso algo les suceda. Para la actriz, es un proceso importante y que debe tomarse con mucho cuidado.

“Si algo nos pasara, que ojalá no, pero hace tiempo hicimos conciencia de que no estamos aquí para siempre y que está padre dejar las cosas claras. Ayer salimos de hacerlo muy tranquilos que dejamos una solución para eso”, puntualizó Castillo.

¿FERNANDA CASTILLO ESTÁ MAL DE SALUD?

A modo de confesión, la experta en artes escénicas y protagónica de producciones como “Monarca” reveló que su salud está siendo monitoreada en estas últimas semanas.

“Estoy saliendo de hacerme un estudio que es bien importante para las mujeres, que puede ayudar a diagnosticar y poderlo tratar”, dijo en una secuencia de videos publicados en sus redes sociales.

Como sabemos, la bella actriz padeció severas complicaciones posparto hace ya tres años, incluso, tuvo una grave hemorragia y dos infartos que amenazaron su vida.

La actriz de 40 años es muy activa en sus redes sociales (Foto: Fernanda Castillo / Instagram)

Si bien se conoce poco sobre tales problemas de salud, Castillo reveló en 2022 que estuvo cerca de la muerte debido a unos problemas cardíacos que se presentaron luego de dar a luz a su pequeño.

“Hoy hace un año recibí una nueva oportunidad de vivir. Me aferré con todas mis fuerzas a mi niño, a Erik y al sueño de construir una familia”, dijo junto a una emotiva fotografía de su hijo.