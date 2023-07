Ryan Gosling se ha convertido en “el actor de moda” debido a su participación en “Barbie”, la cinta inspirada en “la muñeca más famosa del planeta” y en donde tiene el papel de Ken. Sin embargo, la carrera del experimentado artista no se resume a la exitosa película, pues posee experiencia en otras importantes producciones.

De hecho, la celeb de Estados Unidos ha sido nominado y es ganador de diversos premios internacionales como los Óscar por “Half Nelson”, Globo de Oro por “La la land” y “Crazy, Stupid, Love”, entre otras distinciones.

Sin embargo, lo que pocos seguidores del novio de Eva Mendes conocen es que este fue considerado para interpretar a uno de los más icónicos villanos de la industria, pero terminó rechazando la propuesta.

Ryan Gosling en la premier de "Barbie" (Foto: Michael Tran / AFP)

LOS MOTIVOS DE RYAN GOSLING PARA RECHAZAR AL “JOKER”

La trilogía de “El Caballero de la Noche” es una de las más exitosas y aplaudidas del género de superhéroes, esto debido al excelente trabajo de Christopher Nolan (director de “Oppenheimer”) para construir un universo sombrío del héroe de Gótica, además de crear villanos icónicos, siendo el más destacado el Joker de Heath Ledger.

Para su interpretación, se sabe que el actor se metió tanto en el papel que le cambió la vida, pero que también condujo a su muerte por la riesgosa combinación de sustancias que lo terminaron por intoxicar. Pese a esto, Ledger fue reconocido con un Oscar póstumo como Mejor actor de reparto.

Con la muerte del actor, el estudio se planteaba quién podría tomar la posta de un personaje que ganó un alto nivel de popularidad, una necesidad que aumentó con el desarrollo de “Escuadrón Suicida”, donde el payaso tendría una aparición como pareja de Harley Quinn, integrante del equipo.

La vara que había dejado Ledger era muy alta, pues para muchos era considerado el mejor “Joker” de la historia, superando incluso al de Jack Nicholson en la saga de Tim Burton, el cual alejó al burlón villano por un asesino despiadado.

Inicialmente, Warner Bros. pensó en Ryan Gosling para el papel, aunque este se vio obligado a rechazar el papel debido a sus compromisos con “The Nice Guys” y “La La Land”, siendo esta última por la que se llevó el Globo de Oro a Mejor Actor. Por lo que, sumar un tercer papel y teñirse de verde no sonaba como una oferta atractiva.

Esto no es todo, pues de acuerdo con Indie Wire, el actor no quería unirse a una saga de superhéroes debido a la agenda recargada que implica, pues no se trataba de una entrega, sino de varias secuelas y spin-offs. Comprometerse con un estudio puede brindar una jugosa paga, pero impide ser parte de otros proyectos. Por lo que optó por rechazar el papel.

Ryan Gosling como protagonista de "La La Land" (Foto: HBO)

EL JOKER EN LA ACTUALIDAD

Finalmente, el papel terminó siendo para Jared Leto, quien le dio un toque excéntrico y más cruel al personaje, pero que no cayó bien en los fanáticos de DC, que criticaron su aparición en “Escuadrón Suicida” y “Justice League”.

Sin embargo, debido a que las producciones de DC no constituyen un universo conectado, hay más de un Joker en los últimos años. El primero, y más popular sin lugar a dudas, es el interpretado por Joaquin Phoenix en la película homónima, la cual prepara una secuela en compañía de Lady Gaga.

Del mismo modo, Barry Keoghan fue elegido para interpretar al Joker en una posible secuela de “The Batman”, una nueva versión en la que Robert Patinson da vida a Bruce Wayne.