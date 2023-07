Una de las cintas más esperadas del año, sin lugar a duda, es “Barbie”, la historia de la muñeca más famosa del planeta que decide conocer el mundo real, descubriendo en el proceso que la vida no es tan perfecta como en su mundo de fantasía.

Protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling en los roles de la figura de Mattel y su inseparable Ken, la cinta se ha alzado como la más taquillera del mes y ha despertado una fiebre rosa a nivel mundial.

Debido a esto, más de un detalle fue captado durante la “alfombra rosa” de la premier de la película, incluyendo el romántico gesto de Gosling con su esposa Eva Mendes, que estuvo ausente en el evento.

Ryan Gosling interpreta a Ken, el novio de Barbie en la película de Greta Gerwig (Foto: Warner Bros. Pictures)

EL ROMÁNTICO GESTO DE RYAN GOSLING A EVA MENDES

La presentación de la cinta se dio en el Shrine Auditorium and Expo Hall de Los Ángeles y contó con la presencia de los integrantes del elenco y las figuras que formaron parte de la banda sonora.

Figuras como America Ferrara, Dua Lipa, Karol G o Margot Robbie se robaron las miradas, mientras que por el lado masculino, fue Ryan Gosling el más solicitado por la prensa, que destacó la ausencia de su novia Eva Mendes.

Como se recuerda, la pareja se conoció en 2012 durante las grabaciones de “El lugar donde todo termina” y a los pocos meses iniciaron una relación, convirtiéndose en padres de Esmeralda y Amanda, de 8 y 7 años, respectivamente.

Sin embargo, que no haya estado en el lugar no significa que Mendes no acompañe a su novio, tal como lo demostró este con un collar que portaba el actor y que tenía la letra “E” en la tipografía de Barbie.

Pese a no contar con la compañía de Eva Mendes, Ryan Gosling tuvo tierno detalle en la premier de "Barbie" (Foto: Michael Tran / AFP)

EL APOYO DE EVA MENDES A RYAN GOSLING

La ausencia no significa abandono ni mucho menos en la pareja, que se ha apoyado en sus proyectos, tal como hizo Eva en una reciente entrevista con Rolling Stone, donde aseguró que su novio tiene lo mejor de icónicas figuras del cine.

“Es una combinación de Marlon Brando que se encuentra con Gene Wilder y se encuentra con John Barrymore y John Travolta”, explicó.

Del mismo modo, en redes sociales, la actriz agradeció que Greta Gerwig, directora de la cinta, haya destacado el papel como actor de Gosling.

“Una de mis cosas favoritas, la increíblemente talentosa y hermosa Greta habla sobre mi hombre, mi vida, mi amor... RG”, escribió con un emoji de corazón. Gestos pequeños, pero que demuestran unión y perfil bajo.