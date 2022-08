Muchas veces, los espectadores de alguna telenovela, serie o película no saben diferenciar la realidad entre la ficción y creen que en la vida diaria los actores son iguales a sus personajes, lo cual podría generar ciertos problemas. Uno de los claros ejemplos de ello ha sucedido con Sabine Moussier, quien ha tenido que soportar duras experiencias por sus trabajos en la actuación.

La actriz, a lo largo de su carrera, se ha caracterizado por ser una de las villanas más crueles en las telenovelas en México, trayéndole algunos problemas muy complicados durante toda su vida y todo gracias a esos fans que e tomaron sus papeles muy en serio y han querido tomar venganza por sus propias manos para defender a los personajes principales.

Producto de ello, Moussier ha soportado duras experiencias en la calle, las cuales ella misma ha reconocido, causando mucha sorpresa y preocupación porque, literalmente, atentaron contra su vida.

Sabine Moussier tiene 22 años trabajando en la actuación (Foto: Sabine Moussier / Instagram)

LAS MÁS DURAS EXPERIENCIA QUE SABINE MOUSSIER SOPORTÓ POR SUS PERSONAJES

En una entrevista con el programa “La mesa caliente” de Telemundo, la actriz Sabine Moussier reconoció que en la vida real la ha pasado mal por interpretar personajes de villanos, ya que muchas personas la trataron mal en la calle o le provocaron duras lesiones totalmente reprochables.

En esta oportunidad, vamos a mencionar algunos de esos momentos que ella misma relató en el show ya mencionado.

Le tiraron una piedra

Lo que estaba planeado para ser una amena y simple salida con sus hijos casi se convierte en una desgracia, cuando un televidente la reconoció en la calle y le tiró una piedra, provocándole un gran dolor en la cabeza. Felizmente, el hecho no pasó a mayores luego del golpe y todo quedó en un susto y mala experiencia.

“Me dieron una pedrada en la cabeza. Fui a comprar unos perritos con mis hijos y me cae muy fuerte, no me abrió por suerte. Volteo y me di cuenta de que me la lanzaron desde un segundo piso”, indicó la experimentada actriz.

Ningún taxi la quería llevar

Algo que ahora puede parecer gracioso sucedió cuando ella estaba en la calle y ningún taxista quería recogerla en su auto para llevarla a su destino y todo porque le tenían mucha cólera a causa de sus personajes de mala en la ficción.

“Una vez dejé a mis hijos que se los lleve el chofer porque yo tenía que ir a trabajar, así que quería tomar un taxi para ir a Televisa. Cuando estuve esperando en la calle, se detuvo uno, pero me vio y se fue. Luego, pasaban otros y se iban, nadie me quería recoger”, añadió.