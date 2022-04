Thalía es una de las cantantes más reconocidas de México, proveniente de una familia de artistas. Es hija del científico, escritor y criminólogo mexicano Ernesto Sodi Pallares y de la empresaria mexicana Yolanda Miranda Mange, así como hermana de Laura Zapata, Federica, Gabriela y Ernestina Sodi.

Durante sus más de cuatro décadas de carrera artística, la mexicana se ha caracterizado por su profesionalismo y buena relación con otros colegas. Una de las actrices que da fe de ello es Sabine Moussier, conocida por su trabajo en novelas como “La madrastra”, “Mi pecado” y “La malquerida”.

Sabine y Thalía coincidieron en la producción de 1999, “Rosalinda”, donde esta última era la protagonista. Fue en el set de grabación que inició una amistad, la cual se fortaleció fuera de cámaras e inesperadamente le salvó la vida a la actriz alemana.

Thalía, es una cantante, actriz y empresaria mexicana de 50 años (Foto: Getty Images)

CUANDO THALÍA LE SALVÓ LA VIDA A SABINE MOUSSIER

Durante una entrevista exclusiva para el programa ‘Hoy’, Sabine Mouser sorprendió a la audiencia al contar que estaba muy agradecida con la esposa de Tommy Mottola y su madre, Yolanda Miranda, por haberla ayudado a superar una terrible enfermedad que le había sido mal diagnosticada.

La artista, que llegó al programa matinal para hablar sobre su participación en “Abismo de Pasión”, contó que por esos años sufría de fuertes dolores en el cuerpo:

“Me sacan líquido de la médula y me dicen que tengo Guillain-Barré sensitivo, todo me dolía, era horrible, entonces me meten, me ponen cortisona, Guillain-Barré te va paralizando de abajo hacia arriba”.

Sabine Moussier es considerada una de las villanas más sexys de la televisión (Foto: TVyNotas)

Yolanda Miranda le ayudó a encontrar su diagnóstico

Si bien seguía un tratamiento, las molestias aumentaban y eso tenía preocupada a Sabine, hasta que un día Yolanda Miranda se enteró de su situación y se puso en contacto con ella para revelarle que podía ser otra enfermedad. De acuerdo a la estrella de 53 años, la mamá de Thalía le dijo que no tenía fibromialgia, ni Guillain-Barré, sino que padecía de Lyme.

“Me dijo ‘Thalía tiene Lyme’ y hay dos doctores, uno en Nueva York y otra en México, y sí, era Lyme, entonces no que es que haya sido una mala mentira, sino un mal diagnóstico”, contó Moussier.

La cantante junto su madre y manager Yolanda Miranda (Foto: Thalía / Instagram)

Está agradecida con Thalía

La exconductora de “Al ritmo de la noche” extendió su agradecimiento a Thalía, por escucharla cuando más la necesitaba y ayudarla en el proceso de combatir la enfermedad.

“Yo estoy perfectamente bien, y hablé con Thalia y se portó increíble conmigo, yo les debo la vida, porque yo estaba muerta en vida”, finalizó.

¿POR QUÉ SE CREÍA QUE LAURA ZAPATA ERA LA MADRE DE THALÍA?

Laura Zapata es la media hermana mayor de Thalía, por lo que en un tiempo nació un rumor acerca de que ella había quedado embarazada y que su familia, tomó la decisión de decir que en realidad ese bebé era de su madre Yolanda Miranda, lo cual es una versión descartada, según lo que ella misma afirma.

En la conversación con la comunicadora ya mencionada, la artista habla de que en algunas familias ha habido ocasiones en las que alguien salía embarazada y la mamá terminaba diciendo que era de ella, pero que ese no era su caso.