Ariadna Thalía Sodi Miranda, conocida artísticamente como Thalía, es una de las cantantes, actrices y empresarias más exitosas y queridas de México. Desde el año 2000, la protagonista de “María, la del barrio” está casada con el productor discográfico Tommy Mottola, con quien tiene dos hijos: Sabrina Sakae y Matthew Alejandro.

Si bien este es el tercer matrimonio del neoyorquino, para la capitalina es el primero, aunque anteriormente estuvo cerca de llegar al altar. A inicios de la década del 90, Thalía mantenía una relación con Alfredo Díaz Ordaz, el hijo menor del político Gustavo Díaz Ordaz, quien produjo los discos debut de la cantante como solista, “Thalía” (1990) y “Mundo de cristal” (1991).

“Nos llevamos muy bien, compartimos muchos sentimientos tanto musicales como emocionales y pues no sé, tiempo al tiempo”, expresó la mexicana durante aquellos años en los que estuvieron vinculados sentimentalmente. La pareja tuvo una relación de seis años y estuvieron a punto de casarse, hasta que un día una enfermedad acabó con la vida de Alfredo en 1993.

Thalía reveló que Alfredo Díaz Ordaz fue el gran amor de su vida y que ambos estuvieron a un paso de contraer matrimonio, pero la muerte los separó (Foto: Getty Images)

LAS CANCIONES QUE LE DEDICÓ THALÍA A ALFREDO DÍAZ ORDAZ

“SANGRE”

En abril del 2019, la cantante reveló a través de su cuenta de Instagram que el tema “Sangre” fue compuesto para el difunto Alfredo Díaz. Si bien la canción fue lanzada en 1992, cuando el hombre aún seguía con vida, se dice que la actriz conocía la gravedad del estado de salud de su pareja, por lo que esperaba rendirle homenaje a través de aquella apasionada melodía.

“Hay canciones que se quedan para siempre y “Sangre” es una de ellas. Esta canción la escribí en el momento en el cual entendí de qué se trataba el amor; que sientes que es un amor que viene de otras vidas, de otros espacios, de otros momentos, de otras reencarnaciones, si es que crees en eso, y que no es un amor temporal, un amor por siempre, que la materia ni el tiempo puede destrozar. Y esta canción la compuse en toda esa analogía de lo que era el amor para mí en esa época”, recordó la intérprete.

La letra de la canción cuenta el compromiso que tenían los dos y hasta habla sobre la resignación que tuvo que enfrentar después de su fallecimiento:

“Porque llevas en la sangre

Ansiedad por abrazarme

Por regresarme

Sueños que no podrán ser

Porque llevo yo en la sangre

Ansiedad, por abrazarte, nunca soltarte

Hasta morir, junto a ti, junto a ti”

La pareja siendo entrevistada en el especial de Galardón a los Grandes detrás de cámaras de los promocionales navideños de El canal de las estrellas en 1991. (Foto: Captura Nuestro Gran Sueño)

“LOVE”

Finalmente, otro de los temas de la mexicana es “Love”, el cual es una despedida a su amado. En la canción, Thalía habla de una carta escrita para una persona a la que ama, a quien le entregó su juventud y le agradece por el tiempo que tuvieron juntos. Así mismo, explica como el día en el que cierre sus ojos ella estará ahí para apoyarlo.

CUANDO THALÍA SE ENTERÓ DE LA MUERTE DE ALFREDO DÍAZ

La estrella mexicana recibió la trágica noticia del deceso de su novio cuando se encontraba filmando la telenovela “Marimar” que co-protagonizó con Eduardo Capetillo. Así lo contó Thalía durante una entrevista que le realizó Verónica Castro para el programa “Mentiras y Verdades” en 2007.

“Fue terrible porque estábamos grabando la escena de la entrada de la telenovela que estoy en la ventana, como en un ojo de piedra, donde ‘Marimar’ salía con su perrito. Estábamos filmando eso y corte a comer”, dijo en aquella charla.

“De pronto, mi mamá me pasa un celular, con la cara así como desencajada, y yo dije: ‘¿oye qué pasa?’, y me dan la noticia, la noticia de que acababa de fallecer; me quedé petrificada, como en shock, como esto no está pasando y lo primero que hice, yo me acuerdo, fue salí a correr, dejé la comida y me eché a correr, yo me estaba desmayando, me sentía mal”, agregó.

Thalía y Eduardo Capetillo protagonizaron “Marimar”, una de las telenovelas más exitosas de la década de los 90 (Foto: Thalía/ Instagram)

Thalía reveló que su trabajo la ayudó a superar la pérdida de quién señala fue uno de sus grandes amores

“Recuerdo muy bien que me senté en un árbol y me puse a llorar y recuerdo que dije: ‘espero que estés bien, donde quiera que estés, ¿estás bien?, y en ese momento vino un viento, no me preguntes cómo, y ese árbol se empezó a mover con el viento y cayeron flores, muchas florecitas chiquitas”, contó.

“Él y yo teníamos una complicidad muy grande con las flores y recuerdo que eso fue como un alivio diciendo: ‘estoy bien, sigue adelante, sigue trabajando, sigue haciendo tus cosas, estoy bien’”, agregó.