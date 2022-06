México es uno de los países con una gran industria televisiva, responsable de crear telenovelas, series de streaming y películas que son galardonadas por la crítica por sus tramas o actores profesionales.

Y es que muchos artistas aseguran que la actuación no solo se trata de interpretar un personaje, sino también de ponerse en su piel, viviendo cada escena como si fuera propia.

Esto, sin embargo, ha llevado a muchos actores de telenovelas a sufrir duros accidentes que han puesto en peligro no solo su carrera sino también su vida.

A pesar de haber aprendido a montar caballos, Michelle Renaud casi sufre un trágico accidente (Foto: La herencia / Instagram)

ACTORES QUE SE ACCIDENTARON EN GRABACIONES

Sabine Moussier

La actriz sufrió un fuerte accidente durante las grabaciones de “Abismo de pasión” de 2012, curiosamente, al caer sobre una alberca vacía.

Tal como ocurrió en la vida real, Carmina, el personaje de Moussier, debía caer en la piscina, pero olvidó que ya no contaba con el colchón de protección. La lesión la obligó a utilizar muletas por el resto de la grabación y hasta someterse a una cirugía de reemplazo de cadera.

“Yo creo que el cuerpo lo repitió tanto que con la adrenalina y ya la memoria, cuando vi ya iba en el aire. Entonces, cuando caes, todos mis huesitos se fueron comprimiendo y se fueron desgastando y con el paso del tiempo ya los tenía pegados. Está en la cadera, está en el cuello, está ahorita en la columna, y sí ha sido rudo”, comentó.

Sin embargo, no sería la única, pues cuatro años después, en “Sueño del amor”, Cristian de la Fuente, quien interpretaba a Ricardo Alegría, la dejó de inconsciente accidentalmente.

La propia actriz reconoció de que, para que se vea más real la escena, recargó su cuello en las manos del villano, haciendo que le llegara poco oxígeno al cerebro y se desmayara en sus brazos.

Michelle Reanud

El miedo a los caballos no fue lo único que la actriz que interpreta a Sara del Monte enfrentó en “La herencia”, pues sufrió un accidente cuando montaba a uno de estos animales para una sesión de fotos.

“Cuando me confié el caballo me dio una gran lección… Me hizo como trapo y me enseñó quien manda”, comentó Michelle, quien tuvo que aprender de equitación para su papel.

El caballo no hizo caso a Michelle, quien terminó golpeándose contra un tráiler, que estuvo cerca de atropellarla. El resultado: dolor en las piernas, glúteos y espalda.

Daniel Elbittar

El venezolano, quien dio vida a Pedro del Monte Arango, se sumó a Renaud en los accidentes de “La herencia”.

Si bien no reveló detalles de cómo ocurrió el accidente, Elbittar compartió fotografías desde un centro médico y comentó que la intervención a su rodilla fue exitosa.

Fernando Colunga

En 2012, el protagonista de “Porque el amor manda” fue enviado a un centro médico luego de sufrir un fuerte golpe en una escena donde debía rescatar a Alma (Blanca Soto).

“Me gustaría que supieran por mí que sufrí un accidente en las grabaciones de Porque el amor manda, y tuve que ser intervenido quirúrgicamente. Gracias a Dios me encuentro bien y en recuperación”, reconoció Colunga.

Ernesto Laguardia

Recientemente, el experimentado actor sufrió un accidente en “Corona de Lágrimas” 2 luego de que resbalara en un descanso.

Aunque inicialmente pensó que se trataba de un esguince, la lesión fueron tres fracturas que le quitaron movilidad, por lo que tuvo que desplazarse en un triciclo.