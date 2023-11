La película “Saltburn” es uno de los thrillers psicológicos más llamativos de LuckyChap Entertainment, la empresa productora de Margot Robbie. La cinta está dirigida por Emerald Fennell y cuenta con las actuaciones principales de las estrellas Jacob Elordi y Barry Keoghan. ¿Te gustaría conocer a todos los actores y personajes del largometraje? Pues, a continuación, te presento su guía de reparto (cast guide).

Vale precisar que el largometraje narra un interesante relato LGBT+, centrado en el estudiante Oliver Quick (Keoghan). Él lucha por encontrar su lugar en la Universidad de Oxford, hasta que conoce al encantador y aristocrático Felix Catton (Elordi).

La trama inicia cuando este último lo invita a Saltburn, la extensa finca de su excéntrica familia, para pasar un verano inolvidable. ¿Qué podría salir mal?

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “SALTBURN”?

1. Barry Keoghan como Oliver Quick

Para averiguar quién es quién en la película de Emerald Fennell, primero debemos comenzar con el protagonista: Oliver Quick. A diferencia de otros estudiantes de Oxford, él es un joven con un bajo estatus social. No obstante, se da cuenta de que su vida puede cambiar si se acerca al millonario Felix.

El actor que lo interpreta es Barry Keoghan, ganador del premio BAFTA por su estupendo trabajo en “The Banshees of Inisherin”. En su filmografía, también se encuentran los títulos “Dunkirk”, “Chernobyl” y “The Batman”.

2. Jacob Elordi como Felix Catton

Felix Catton es un estudiante universitario que proviene de una dinastía aristocrática muy rica. Él se hace amigo de Oliver, pese a que tienen estilos de vida muy diferentes, y lo invita a pasar el verano en su finca familiar.

El artista que le da vida al personaje es Jacob Elordi, famoso por su participación en “Euphoria”, la trilogía “The Kissing Booth”, “2 Hearts” y “Priscilla” de Sofia Coppola.

3. Rosamund Pike como Lady Elsbeth Catton

Lady Elsbeth Catton es la madre de Felix. Es descrita como una exmodelo que, al igual que su hijo, disfruta de escuchar las historias de personas más pobres y desafortunadas que ella.

Es interpretada por la talentosa Rosamund Pike, quien recibió una nominación al Óscar por su protagónico en “Gone Girl”. La estrella también fue parte de los elencos de “Pride and Prejudice”, “Surrogates” y “An Education”.

4. Richard E. Grant como Sir James Catton

Sir James Catton es el padre de Felix. Él es un hombre muy distraído, ya que parece divagar por la vida preocupándose solo de su propio mundo.

El actor que asume el personaje es Richard E. Grant, famoso por producciones como “Bram Stoker’s Dracula”, “The Age of Innocence”, “The Iron Lady”, “Loki”, “Hudson Hawk” y “Can You Ever Forgive Me?”.

5. Alison Oliver como Venetia Catton

Venetia Catton es la hermana de Felix. Ella inicialmente ve a Oliver como un “juguete nuevo”, lo que genera una rivalidad entre los hermanos.

La actriz que la interpreta es Alison Oliver, reconocida también por sus papeles en “Conversations with Friends”, “Best Interests” y “The Order”.

6. Carey Mulligan como “Poor Dear” Pamela

Carey Mulligan, estrella de los proyectos “Drive”, “The Great Gatsby”, “Shame”, “Inside Llewyn Davis”, “Promising Young Woman” y “Maestro”, se pone en la piel de “Poor Dear” Pamela. Ella es una amiga oprimida de Elsbeth.

Otros actores y personajes de “Saltburn”:

Archie Madekwe como Farleigh Start, el primo de Felix

Paul Rhys como Duncan, el mayordomo de Saltburn

Ewan Mitchell como Michael Gavey, un compañero de escuela de Oliver

Lolly Adefope como Lady Daphne

Sadie Soverall como Annabel

Millie Kent como India

Reece Shearsmith como el profesor Ware

¿CÓMO VER “SALTBURN”?

“Saltburn” se estrenó el 17 de noviembre del 2023 en cines exclusivos de Estados Unidos, pero tuvo un lanzamiento masivo en el país norteamericano desde el miércoles 22 de noviembre del 2023.

