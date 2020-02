¿Qué otros programas de “El valor de la verdad” nunca salieron a la luz?

Aunque se desconoce si realmente Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug y Abel Lobatón, iba a presentarse en “El valor de la verdad”, pero finalmente desistió; lo cierto es que no es la primera vez que un programa de Beto Ortiz no sale como se tenía previsto y en su lugar se puso otro de repuesto.

¿Recuerdas quiénes fueron las participantes que se iban a sentar en el sillón rojo, pero nunca salieron a la luz? No te preocupes, que a continuación te lo recordamos.

Aunque el programa siempre anunciaba a su siguiente participante, en algunas oportunidades no se emitió la grabación de quien se sentó en el sillón rojo (Foto: Instagram)

¿”EL VALOR DE LA VERDAD” DE SAMAHARA LOBATÓN?

A pesar de que el conductor del programa siempre anunciaba a través de sus redes sociales el nombre del personaje que estaría en el sillón rojo, para el sábado 22 de febrero todo se manejó en absoluta reserva. Algo que generó curiosidad entre los seguidores.

Todo surgió cuando en la última edición de “Mujeres al mando”, las conductoras se pronunciaron sobre el acuerdo de confidencialidad entre Melissa Klug y Jefferson Farfán.

Laura Borlini, quien reemplazaba a Karen Schwarz, dijo que estaba sorprendida de que mientras la familia Farfán y Klug suscribían un acuerdo, la hija del conocido Murciélago iba a presentarse junto a Ortiz.

La hija de Melissa Klug y Abel Lobatón escribió una historia en su cuenta de Instagram para dar a conocer que no se iba a sentar en el sillón rojo, pero este fue borrado posteriormente (Foto: Instagram)

Y aunque fue interrumpida por Cathy Sáenz, quien aseguró que no podían confirmar la información, nuevamente se refirió al tema. “He pedido autorización para poder decirlo porque no sabía si me podía mandar a decirlo, me han dicho que sí posiblemente Samahara se siente este fin de semana en el sillón rojo. Entonces digo cómo es la cosa, porque ahí no se va a hablar de qué bonita fue su crianza, no creo que se hable solo de eso”.

“Se va a hablar de la vida de su mamá cuando estaba con Jefferson Farfán, etcétera, eso es una decisión de Samahara que es mayor de edad y se respeta, pero vamos a ver qué pasa”, continuó la argentina.

Llegó el sábado 22 de febrero y lo que apareció en las pantallas dejó confundido al público, pues lo que se vio fue la repetición de la primera presentación de la expareja de Jefferson Farfán en el canal de San Felipe. La presencia de la empresaria data de abril de 2016, justo cuando la relación del jugador y Yahaira Plasencia era bien conocida.

Samahara Lobatón y Melissa Klug se distanciaron desde hace meses. (Instagram)

“EL VALOR DE LA VERDAD” DE SHIRLEY ARICA

A pesar de que se había anunciado, incluso horas antes de la emisión del programa, la presencia de Shirley Arica en “El valor de la verdad”, lo cierto es que nunca salió a la luz.

¿Qué fue lo que pasó? El sábado 23 de noviembre estaba programada la emisión de “El valor de la verdad” de Shirley Arica, donde la ex chica reality haría polémicas revelaciones sobre figuras del deporte nacional y la farándula local. Sin embargo, esto no ocurrió.

Días antes, Beto Ortiz anunció la participación de Shirley Arica y Olinda Castañeda en “El valor de la verdad”. Incluso, se difundió un avance en el que la Chica realidad se refería a Jefferson Farfán, Christian Cueva, Luis Advíncula y Yoshimar Yotún.

El propio Beto Ortiz, conductor del programa, compartió en su cuenta de Instagram el avance, aunque luego lo borró. Posteriormente, Ortiz volvió a subir el adelanto de “El valor de la verdad” de Shirley Arica, lo que generó una gran expectativa.

A pesar de que Beto Ortiz aseguró que el programa con Shirley Arica sí saldría al aire, esto no fue lo que sucedió (Foto: Captura)

Sin embargo, el 23 de noviembre, no se emitió el programa de Shirley Arica como se había anunciado, sino que salió al aire el programa con Janet Barboza de invitada. Esto le valió críticas al canal, que se pronunció con un comunicado, asegurando que se produjo un “error” en el avance del programa.

El canal de San Felipe emitió un comunicado al respecto y ofreció disculpas. “En relación con el reciente cambio de programación en la edición del sábado 23 de noviembre en el programa ‘El valor de la verdad’, Latina televisión quiere aclarar que, debido a un involuntario error en la comunicación interna, se emitió una promoción que no debía salir al aire”.

LAS PREGUNTAS QUE IBA A CONTESTAR ARICA. Entre las interrogantes que le hicieron están: ¿Tuviste un affaire con Jefferson Farfán?, ¿Tuviste una encerrona con Joshimar Yotún, Luis Advíncula y Christian Cueva?, ¿Te dijo Christian Cueva que estaba mal la relación con su esposa?, ¿Te besó Christian Domínguez?, entre otras.

Shirley Arica fue anunciada en Latina como invitada del programa EL valor de la verdad (Imagen: Latina)

“EL VALOR DE LA VERDAD” DE HAYDEÉ ARANDA

Aunque Haydeé Aranda sí llegó a participar en el sillón rojo, la verdad es que como el programa fue tan intenso y con revelaciones fuertes que involucraban a diversas figuras del espectáculo y la política nacional, este fue dividido en dos partes; la primera se emitió en abril de 2014 y la segunda, que se iba a dar a conocer la próxima semana, jamás salió al aire.

Llegada la semana siguiente, los seguidores de “El valor de la verdad” se quedaron decepcionados porque la respuesta al interrogante número 11 que le había realizado Beto Ortiz a Aranda, nunca se conoció.

Debido a esta situación surgieron muchas preguntas y supusieron que las revelaciones que dio la ex vedette habían incomodado a más de un personaje político, quien no quería verse involucrado en dimes y diretes de un programa de espectáculos, por lo que fue vetado.

Pero ¿cuáles fueron las preguntas que contestó y cuál la que quedó pendiente en el programa? a continuación, lo que le consultaron y respondió.

Haydeé Aranda durante su participación en la primera parte de "El valor de la verdad" donde habló de personajes de la farándula y política. (Foto: Captura Latina)

1. ¿Trabajaste en Las Suites de Barranco?

Respuesta: Sí (Verdad)

2. ¿Te contrataban como dama de compañía en el extranjero?

Respuesta: Sí (Verdad)

3. ¿Cobraste ocho mil dólares por acostarte con un hombre?

Respuesta: Sí (Verdad)

4. ¿‘Chapaste’ con Manolo Rojas?

Respuesta: Sí (Verdad)

5. ¿Conociste a Ruggero Poblete en Las Suites de Barranco?

Respuesta: Sí (Verdad)

6. ¿Te regalaba el ‘Doc’ sobres con 4 mil dólares?

Respuesta: Sí (Verdad)

7. ¿Debutó sexualmente contigo Kenji Fujimori?

Respuesta: No (Verdad)

8. ¿Estuviste con Alejandro Toledo en Las Suites de Barranco?

Respuesta: Sí (Verdad)

9. ¿Has intentado suicidarte?

Respuesta: Sí (Verdad)

10. ¿Comiste chifa con Montesinos en su santo?

Respuesta: Sí (Verdad)

11. ¿Te acostaste con Vladimiro Montesinos?

La respuesta se dejó como interrogante para la próxima semana

