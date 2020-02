Samahara Lobatón en “El valor de la verdad”: ¿la hija de Melissa Klug estará frente a Beto Ortiz este sábado?

“El valor de la verdad” de este sábado 22 de febrero sí que tiene en la expectativa a todos sus seguidores, pues hasta el momento no ha revelado el nombre del próximo personaje que se sentará en el sillón rojo. Aunque se deslizó la posibilidad de que Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug y Abel Lobatón, estaría frente a Beto Ortiz; lo cierto es que aún no se tiene nada confirmado.

Algo que ha llamado la atención de muchos fanáticos del programa es que el propio conductor, quien compartía hasta el pasado fin de semana la identidad de la persona que lo acompañaría, así como el adelanto de lo que se vería en señal abierta, ha decidido guardar un silencio absoluto.

Debido a que se desconoce quién será el o la invitada, les damos a conocer todo lo que se sabe hasta el momento de “El valor de la verdad” y si es que realmente será la hija de Melissa Klug quien se sentará en el temido sillón rojo a contestar las 21 preguntas para llevarse los S/50 mil.

El año pasado, Samahara Lobatón abandonó la casa donde vivía junto a Melissa Klug y sus otros cuatro hermanos (Foto: Instagram)

¿SAMAHARA LOBATÓN EN EVDLV?

Todo surgió cuando en la última edición de “Mujeres al mando”, las conductoras se pronunciaron sobre el acuerdo de confidencialidad entre Melissa Klug y Jefferson Farfán.

Laura Borlini, quien reemplazaba a Karen Schwarz, dijo que estaba sorprendida de que mientras la familia Farfán y Klug suscribían un acuerdo, la hija del conocido Murciélago iba a presentarse junto a Ortiz.

“Si este es un acuerdo de familia de Melissa, de Jefferson Farfán y supuestamente de toda la familia. ¡Cómo es así que Samahara, y escuchen bien, Samahara, hija de Melissa Klug va a sentarse este sábado!”, dijo.

Y aunque Borlini fue interrumpida por Cathy Sáenz, quien aseguró que no podían confirmar la información, nuevamente se refirió al tema. “He pedido autorización para poder decirlo porque no sabía si me podía mandar a decirlo, me han dicho que sí posiblemente Samahara se siente este fin de semana en el sillón rojo. Entonces digo cómo es la cosa, porque ahí no se va a hablar de qué bonita fue su crianza, no creo que se hable solo de eso”.

“Se va a hablar de la vida de su mamá cuando estaba con Jefferson Farfán, etcétera, eso es una decisión de Samahara que es mayor de edad y se respeta, pero vamos a ver qué pasa”, continuó la argentina.

Samahara Lobatón, segunda hija de Melissa Klug, atacó a su adre en las redes sociales para salir en defensa de Jefferson Farfán (Foto: Instagram)

¿QUÉ DIJO SAMAHARA LOBATÓN?

Para despejar cualquier duda, a través de una historia de Instagram la hija del futbolista y empresaria señaló que no estará frente a Beto Ortiz este sábado.

“No entiendo por qué todo el mundo está diciendo que me voy a sentar en ‘El Valor de la Verdad’ cuando es mentira. Con las justas puedo con mi vida y me voy a sentar ahí. ¿Qué tienen?”, escribió.

Sin embargo, horas después el video ya no se encuentra disponible en red social, despertando algunas dudas, pues el propio conductor no se pronuncia al respecto.

Melissa Klug tuvo problemas con su hija Samahara luego que esta le pidiera independizarse (Foto: Instagram)

¿QUÉ DIJO DIEGO CHÁVARRI SOBRE MELISSA FLUG Y JEFFERSON FARFÁN?

El ultimo invitado de “El valor de la verdad” fue Diego Chávarri, quien además de contar de algunos encuentros con personajes de la farándula se refirió a su expareja Melissa Klug y al jugador Jefferson Farfán.

A la pregunta: “¿Estuviste encerrado en un baño con la Foquita Farfán?”, el ex chico reality contestó: “Hace un par de semanas [inicios de febrero], yo estaba en una discoteca con un grupo de amigos, exactamente al lado de un box, lugar donde también estaba Jefferson, pero no lo sabía. Esa noche fui varias veces al baño y en una de esas voy solo, lo que nunca hago. Dejé la puerta abierta de uno de los espacios y estoy orinando cuando veo que entran cuatro personas, de ellas tres me rodean y cierran la puerta. La cuarta persona venía hacía mí y dije ‘Me van a sacar la mierd…, algo me va a pasar’. Cuando este me dice: ‘Quiero hablar contigo’, levanto la cara y veo que era Jefferson Farfán”.

Para el también modelo, esta situación le parecía rara porque desde que había terminado su relación con Melissa nunca habían conversado sobre el tema. “Él me dijo que quería hablar sin faltarme el respeto. Se refirió una vez a un comentario que hice en una discoteca respecto a una broma pesada de su persona y le señalé que me excedí. En eso escuchaba que la gente tocaba el baño y a nadie dejaban entrar. Hablamos como 15 minutos (…). Se refirió a otras cosas más de Melissa, sus hijos, familia, cosas que no le parecían como que Melissa hacía cosas a propósito para incomodar. Yo pienso que si estás con una mujer con familia vas a compartir todo con ella y fue eso lo que conversamos. Tras ello, salió y cuando abrió la puerta, toda la discoteca se dio cuenta de que él había entrado. Conversamos bien, no hubo problemas fuertes”.

Diego Chávarri contó detalles de su encuentro con Jefferson Farfán en El valor de la verdad (Foto: Captura de Latina)

¿CÓMO VER “EL VALOR DE LA VERDAD” EN VIVO ONLINE?

El polémico programa de Beto Ortiz regresó para develar los secretos más guardados de los personajes de la farándula peruana. Puedes sintonizar “El valor de la verdad” todos los sábados a las 10:00 pm por Latina, pero si no tienes acceso a una TV, déjanos decirte que existen otras formas de verlo.

Para ver el programa “El valor de la verdad” EN VIVO ONLINE desde tu dispositivo móvil sigue tres simples pasos:

Puedes hacerlo a través de la web del canal, así que debes ingresar a www.latina.pe/tvenvivo o haz clic en el botón “vivo” que está en la parte superior derecha de esta página.

También puedes descargarte la APP de Latina que está disponible para los móviles Android o iOS.

Si las opciones anteriores son muy difíciles para tu acceso, entonces puedes realizarlo a través de YouTube; lo único que debes hacer es suscribirte al canal Latina.pe y sigue el playlist de “El valor de la verdad” que se actualiza cada semana.

VIDEO RECOMENDADO

Diego Chávarri ahora sí respondió si tuvo un "remember" con Melissa Klug - DIARIO OJO