La tercera temporada de “La casa de los famosos” sí que se encendió con el ingreso de Samira Jalil, quien con su sola presencia ya está dando de qué hablar en la audiencia y enfrentándose con uno que otro participante, en especial con Rey Grupero. Debido al carácter fuerte de esta mujer, los que siguen el reality de Telemundo se preguntan quién es su novio.

Si también quieres conocer a la persona que conquistó a la argentina que fue relacionada con varios futbolistas famosos como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Marc Bartra y Guti, te lo contamos a continuación.

¿QUIÉN ES LA PAREJA DE SAMIRA JALIL?

Actualmente, Samira Jalil no tiene novio. Si bien, ella hace suspirar a sus miles de seguidores en redes sociales y captado la atención de varias personalidades, no hay alguien que le haya robado el corazón a esta mujer que se considera muy apasionada, aunque también extremadamente celosa.

Ella ha demostrado que es una mujer de armas tomar (Foto: Samira Jalil / Instagram)

¿QUIÉNES HAN SIDO LAS PAREJAS DE SAMIRA JALIL?

Las últimas personas con la que ha sido relacionada esta joven que señala orgullos haber pasado por el quirófano son:

Luis Miguel Rodríguez

Samira Jalil fue relacionada con el empresario madrileño Luis Miguel Rodríguez luego de que fueran vistos en la plaza de toros de Las Ventas. Aunque al inicio evitó pronunciarse, finalmente decidió hablar del tema.

“No me lo puedo ni creer. Nunca me habría imaginado la expectación que se ha generado. Todavía no lo he asimilado (…). A mí no me hace falta estar con nadie para ser quién soy”, indicó al tiempo de recalcar que solo tenía una amistad con ‘El Chatarrero’, quien es ex de Carmen Martínez-Bordiú y Ágatha Ruiz de la Prada.

Samira Jalil y Luis Miguel Rodríguez captados en mayo de 2021 (Foto: GTres)

Antonio Pavón

Aunque ella no tuvo una relación con el torero español Antonio Pavón, lo cierto es que cuando participaron en “La casa fuerte”, donde eran pareja para el concurso, un día se dejaron llevar por la pasión y tuvieron intimidad. Lo peor era que él tenía novia y tras lo sucedido pidió perdón, lo mismo ella.

“Me siento avergonzada, han sido siete semanas convivencia sana. Es una niñatada, una mier**, me siento una basura. No hay día que no me ha hablado de ella, sus planes. Pido perdón con el corazón. Me preocupa su futuro y su pareja, la hemos cag*** después de un concurso limpio y sano”, dijo en aquella ocasión donde llegaron a ser finalistas.

Samira Jalil y Antonio Pavón en "La casa fuerte", donde quedaron en segundo lugar. Sus rostros tras mostrarse en pantallas su encuentro íntimo (Foto: Telecinco)

Otras personas que las que fue relacionada y tuvo un romance

Samira Jalil tuvo una relación de seis meses con José Fernando, hijo de José Ortega Cano y Rocío Jurado. Asimismo, estuvo en andanzas con Diego Matamoros; Hugo Paz, exnovio de Sofía Suescun; y Kiko López.