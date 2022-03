A lo largo de su carrera, Sandra Bullock ha participado en varias películas, unas más exitosas que otras, pero existe una de la que se arrepiente. En una entrevista con TooFab para promocionar “The Lost City”, película donde comparte roles con Daniel Radcliffe y Channing Tatum, la actriz de 55 años confesó que se siente avergonzada por “Máxima velocidad 2″.

“Máxima velocidad 2″ (”Speed 2: Cruise Control” en su idioma original) es una película de acción que se estrenó en junio de 1997 y fue protagonizada por Bullock, Jason Patric y Willem Dafoe.

De acuerdo a la sinopsis de la secuela de “Speed” (1994), Annie Porter planea disfrutar de unas maravillosas vacaciones por el Caribe, en compañía de su nuevo novio, Alex Shaw, miembro de la policía de Los Ángeles, a bordo del lujoso crucero Seabourn Legend. Pero su sueño se convierte en una pesadilla cuando un terrorista toma el mando de la nave.

John Geiger dirige el barco a un puerto turístico y en su camino, podría chocar con cargueros y petroleros, lo que pone en peligro la vida de todos los pasajeros. Pero ¿por qué Sandra Bullock se arrepiente de “Máxima velocidad 2″?

Sandra Bullock y Jason Patric son los protagonistas de "Máxima velocidad 2" (Foto: 20th Century Fox)

¿POR QUÉ SANDRA BULLOCK SE AVERGÜENZA DE “MÁXIMA VELOCIDAD 2″?

En conversación con el medio antes mencionado, la ganadora al Óscar a la mejor actriz por “The Blind Side” (2009) explicó las razones por las que le gustaría que “Speed 2: Cruise Control” quedara borrada de su carrera.

“Tengo una que nadie vio y todavía estoy avergonzada de haber estado. Se llama `’Speed 2′. He hablado mucho al respecto. No tiene sentido. Un barco lento. Yendo lentamente hacia una isla. Esa es la [película] que desearía no haber hecho y nadie fue a verla, que yo sepa”, señaló a TooFab.

Aunque Daniel Radcliffe se declaró fan de la película y dijo, “siento que tiene una especie de amor de culto”, Sandra Bullock respondió: “Muy poco. Unas cinco personas. Él y los otros cuatro niños de 12 años que miraban cómo el barco se dirigía lentamente hacia la pequeña isla”.

Por otro lado, la famosa intérprete anunció que después de su participación en “Bullet Train”, thriller de acción dirigida por David Leitch y basado en la novela “Maria Beetle” del escritor japonés Kōtarō Isaka, se tomará un descanso.