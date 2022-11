Hace unas horas, la actriz y cantante mexicana Sandra Echeverría anunció el final de su matrimonio con Leonardo de Lozanne, con quien lleva varios años de compromiso, lo cual supone, además, un doloroso proceso de separación.

Si bien la celeb de México no reveló los motivos que llevaron a la pareja a tomar la radical decisión de alejarse, más allá de aducir un deterioro en la relación, lo cierto es que este es uno de los momentos “más dolorosos de su vida”, tal como admitió durante su presentación en el podcast “Señora Punk”.

Con esto, la protagonista de “María Félix: La Doña” da por finalizada su larga relación con el vocalista de “Fobia”, pese a los intentos por salvar su matrimonio.

EL MATRIMONIO DE SANDRA ECHEVARRÍA Y LEONARDO DE LOZANNE

Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne separan.

Durante su participación en el podcast, la actriz reconoció que la decisión ha resultado dolorosa, pero destacó que esta es por el bien de su familia.

“No es lo más doloroso de mi semana, es lo más doloroso de mi vida, pero finalmente me importa que él esté bien y me importa yo estar bien, y si vamos a estar mejor separados, pues venga, porque la verdad es un hombre que amo, que siempre voy a amar, es el padre de mi hijo y lo que más me importa es que nosotros estemos mejor”, explicó. CONOCE MÁS AQUÍ.

Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne se conocieron en "Miembros al aire" (Foto: Sandra Echeverría / Instagram)

¿Cuánto tiempo duraron?

Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne se conocen hace más de una década, cuando la actriz fue invitada a “Miembros al Aire”, donde él era uno de los conductores. Una vez que terminó la emisión, el músico tomó valor e invitó a salir a la actriz.

Tras esto, ambos comenzaron una relación, que llegaría al altar en octubre del 2014 en una playa de California.

Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne en una publicación para las redes sociales (Foto: Sandra Echeverría / Instagram)

¿Cuántos hijos tienen Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne?

Un año después de su matrimonio, la pareja anunció que se convertirían en padres del pequeño Andrés, quien nació en 2015 y actualmente tiene 7 años.

Tanto Sandra Echeverría como Leonardo de Lozanne se han mostrado orgullosos de su único hijo, compartiendo fotografías con este en sus redes sociales y preocupándose por el impacto de la separación en el menor.

“Justo por eso me he estado durmiendo con mi hijo y no ha sido fácil porque yo vengo de una familia también de divorcio y yo siempre pensé que yo no quería eso para mis hijos, que ellos tuvieran que sufrir lo que yo sufrí. Yo tenía 11 años cuando ellos se separaron y es difícil”, explicó.