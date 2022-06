Santa Fe Klan es un rapero y compositor mexicano que se ha vuelto muy popular por canciones como “Así soy” y “Te iré a buscar”. Teniendo un look tan singular, nadie se iba a imaginar que se descubriría a alguien que parece su gemelo, el cual está en la misma industria.

Hace unos días, Ave Villa se hizo viral en las redes sociales cuando fue anunciado como imitador de Santa Fe Klan en un evento. Cuando los organizadores del evento para celebrar a la comunidad LGBT anunciaron su participación para el próximo 18 de junio en Guanajuato, los seguidores del original no podían creer el parecido.

Sin embargo, también surgieron muchas críticas y comentarios negativos hacia Ave Villa, llamándolo “Santa Fe Klon”.

El afiche promocional compartido en el Facebook del evento (Foto: León Pride 2022)

EL GEMELO DE SANTA FE KLAN

Sergio Alonso Barrón Villa, quien utiliza el nombre artístico Ave Villa, participará del evento por el mes del orgullo gay como imitador del rapero, pero él tiene su propia historia musical.

Al igual que Ángel Quezada, nombre real de Santa Fe Klan, también es originario de Guanajuato y se desempeña en el género musical del rap.

“Comencé a rapear a la edad de 15 años aquí en mi barrio con mi carnal el Kalibre, aquí lo empezábamos a practicar”, contó al diario “Milenio”.

Barrón no se había dado cuenta de su parecido con el artista hasta que un amigo suyo se lo hizo notar hace 5 años, cuando lo vieron en el video musical de “Se les cae el cantón” junto a Remik González.

Aunque su plan no es dedicarse a imitarlo, no puede negar que le ha servido mucho su viralización luego del anuncio de su participación en el evento “León Pride 2022″.

“Es por simple cotorreo, no tengo la intención de aprovecharme de mi parecido con él ya que también hago mis rolas. No me dedico a esto (de la imitación), yo estoy enfocado en cumplir mi sueño con mis canciones y que la gente me conozca por mi nombre, Ave Villa”, aclaró.

SU RESPUESTA ANTE LAS CRÍTICAS

Ave Villa aseguró que los comentarios que ha recibido por su imitación no le afecta en lo más mínimo, pues no es el rumbo que quiere tomar en su carrera.

“Todo normal, no me afectan ya que no me dedico a esto de la imitación ni nada por el estilo”, aseguró.

Sin embargo, confesó que admira mucho a Santa Fe Klan y que le gustaría mostrarle su trabajo.

“Le diría que también rapeo y le mostraría mis rolas”, afirmó Barrón Villa. “Todo eso que ha logrado [Santa Fe Klan] se lo merece por esfuerzo y la dedicación que le ha tenido a la música”.

SU CARRERA MUSICAL

Ave Villa también tiene piezas originales que ha compuesto e interpretado como “Cuando era niño”, “Identidad” y “Me quieren detener”, las cuales están disponibles en su canal de YouTube.

Los temas suelen tratar de la vida cotidiana en un barrio mexicano, la delincuencia, la muerte y las responsabilidades familiares.