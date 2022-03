Estamos acostumbrados a ver a Santa Fe Klan triunfando en los escenarios y en las plataformas digitales, y también generando alguna que otra polémica en México, pero no recordamos que detrás del artista existe una persona común y corriente con sentimientos normales, fortalezas y también miedos que lo atormentan.

Mostrando su lado más humano, en una reciente entrevista en el podcast “Creativo” de Roberto Martínez, el rapero mexicano se sinceró sobre varios aspectos de su vida como sueños, su música, entre otros, pero también habló respecto a uno de sus más grandes temores: la soledad.

Además de mencionar ese pequeño detalle de su vida, también se atrevió a ahondar al respecto y así revelar el porqué no le gusta estar solo y prefiere siempre estar en compañía de algún ser querido o íntimo.

El rapero mexicano de 22 años habló sobre la soledad en una entrevista para un canal de YouTube (Foto: Santa Fe Klan / Facebook).

¿POR QUÉ A SANTA FE KLAN NO LE GUSTA ESTAR SOLO?

Como a la mayoría de cantantes, a Santa Fe Klan la soledad puede representarle un momento de inspiración para crear los mejores temas musicales, pero no es algo de lo que él se sienta orgullo. Es más, se siente muy mal esa sensación.

“Me he puesto a escribir muchas canciones, pero no me late estar solo. Está chido la inspiración, pero no, se siente bien gacho de verdad estar solo. En Guadalajara estuve solo, no me gustaba ni escribir porque no me sentía bien. Me gusta más estar con mi raza, así es como me inspiro más. No me late estar solo”, indicó el rapero.

Del mismo modo comentó que no es muy cercano a las redes sociales pues prefiere disfrutar su vida sin tener que subir una foto o un video de lo que está haciendo.

“No me gusta tanto andar en las redes ni publicar en dónde ando ni con quién. Prefiero tomar una foto que se guarde en mi celular y no en el internet”, aseguró.

¿QUIÉN ES SANTA FE KLAN?

Angel Jair Quezada Jasso, más conocido por su nombre artístico Santa Fe Klan, es un rapero, cantante y compositor mexicano, que incorpora a su producción musical géneros como la cumbia y el rap mexicano. Nació en Guanajuato, Guanajuato, el 29 de noviembre de 1999.

SANTA FE KLAN Y SU TRAYECTORIA MUSICAL

Nació y creció en la colonia Santa Fe de la ciudad de Guanajuato, de donde tomó su nombre artístico. Tuvo interés en la música desde muy pequeño luego de que sus padres le comprara instrumentos musicales. A los 13 años aprendió a grabar sus propias canciones y a los 14 ya contaba con un estudio propio.

Se mudó de Guanajuato a Guadalajara para proseguir su carrera artística. En esa ciudad se unió a Alzada Récords, un grupo dedicado al impulso del rap mexicano, mismo con el que grabó sus primeras producciones, y que dejó en 2020. En ese año colaboró con Akwid y Neto Peña en el sencillo “Gallo de pelea”.

En abril de 2021 presentó el sencillo “Grandes ligas” que grabó junto a Snoop Dogg y Lupillo Rivera. En agosto de 2021 su colaboración con Calibre 50 y Beto Sierra ”Cuidando el territorio” alcanzó en pocos días millones de reproducciones en plataformas digitales.

Durante la pandemia de COVID-19 compró un acordeón colombiano y centró su creatividad en la cumbia, género que escuchó de pequeño por sus padres y por sonideros en su barrio, resultando en su producción Santa Cumbia, producida por Toy Selectah y Camilo Lara del Instituto Mexicano del Sonido, y tomó una semana como periodo de grabación. Previo a dicho álbum, Santa Fe Klan ya había experimentado con cumbia y rap para una colaboración con Steve Aoki.