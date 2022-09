Santa Fe Klan, quien hace poco se convirtió en padre con su novia Maya Nazor, se ha posicionado en los últimos años como uno de los raperos más escuchados en todo México, principalmente por el público juvenil, así que no es nada extraño que tenga una gran cantidad de seguidores en las redes sociales, con quienes se mantiene en constante interacción para anunciar nuevos proyecto o, simplemente, contar su vida diaria.

Las plataformas sociales, como su cuenta de Instagram o de Facebook, se han convertido en una de sus principales vitrinas para mostrar todo lo que en otro lado, quizá, no puede, pero también han albergado un particular hecho que ha generado la opinión dividida entre los que han visto lo que realmente ocurrió y que, en teoría, no debería haber visto la luz.

Nos referimos al momento en el que Santa Fe Klan fue detenido por la policía en México el 4 de septiembre, quedando todo registrado en un video que, con el pasar de las horas, se hizo viral en todas las redes sociales, preocupando a sus fans, quienes no sabían qué estaba aconteciendo o por qué sucedía todo ello.

Santa Fe Klan es uno de los principales exponentes del rap mexicano (Foto: Santa Fe Klan / Instagram)

¿POR QUÉ SANTA FE KLAN FUE DETENIDO?

El cantante mexicano estaba grabando un video para sus redes sociales, en el que promocionaba la venta de sus boletos para un concierto en noviembre. Al mismo tiempo, fumaba un cigarro de marihuana, algo que se puede considerar normal en él debido a su estilo, pero que generó la sospechas entre un grupo de policías.

Al notar a los efectivos policiales en el lugar, el cantante corrió para huir, pero luego se dio cuenta de sus acciones y se detuvo para decir que no estaba haciendo nada malo y que solo grababa un video. Sin embargo, la policía siguió con el proceso de revisión y le quitó la mochila y el teléfono celular.

Mientras todo ocurría, el equipo móvil seguía grabando en vivo y pudimos darnos cuenta de algunos detalles, como cuando Santa Fe Klan asegura que no pueden revisarle sus cosas y cuando su equipo de trabajo reitera que solo grababan un video.

¿QUÉ PASÓ CON SANTA FE KLAN?

Las historias de Santa Fe Klan se quedaron subidas en su perfil de Instagram y luego no se supo más, por lo que muchos creen que haya sido algo para promocionar su concierto del 12 de noviembre en la Arena México.

Por otro lado, diversos medios de comunicación especializados en el tema de la farándula informaron que el hecho solo fue una revisión de rutina y que no pasó a mayores.