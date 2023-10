El conflicto armado entre Israel y Hamás es uno de los sucesos más lamentables del 2023, teniendo en cuenta las miles de vidas inocentes que se han perdido en medio de una guerra de tal magnitud. Evidentemente, el mundo está atento a lo que ocurre en la Franja de Gaza y Hollywood no es ajeno a estas circunstancias. Por ello, el estreno de la temporada 49 de “Saturday Night Live” inició con un reflexivo mensaje de Pete Davidson al respecto y, en esta nota, te lo explicamos a detalle.

Vale precisar que esta no es la primera vez que “SNL” empieza con un tono más serio de la habitual, pues en otras oportunidades también ha hecho énfasis en diversas tragedias de la vida real.

Por ejemplo, un coro de niños de Nueva York se presentó en el show después del tiroteo en la escuela Sandy Hook en 2012. Asimismo, el coro ucraniano Dumka apareció en el programa luego de que Rusia atacara Kiev en 2022.

EL REFLEXIVO MENSAJE DE PETE DAVIDSON EN “SNL” SOBRE EL CONFLICTO ENTRE ISRAEL Y HAMÁS

En su primera aparición como anfitrión de la temporada 49 de “Saturday Night Live”, Pete Davidson recordó que su padre fue una de las víctimas del atentado terrorista contra las Torres Gemelas del 2001, por lo que pudo empatizar de manera directa con lo que se vive en Medio Oriente.

“Hemos visto imágenes e historias horribles de Israel y Gaza y sé lo que están pensando: ¿Quién mejor para comentarlo que Pete Davidson? Bueno, en muchos sentidos, soy una buena persona para hablar de ello porque cuando tenía siete años, mi padre murió en un atentado terrorista. Así que sé algo de lo que se siente”, inició su discurso.

El humorista también señaló que estaba particularmente afectado por los niños, pues son los más perjudicados en este contexto.

“Esta semana he visto muchas imágenes terribles de niños sufriendo, niños israelíes y niños palestinos. Y me transportó a un lugar horrible. Y, ya sabes, nadie en este mundo merece sufrir. Especialmente no los niños”, manifestó.

Pete Davidson como anfitrión en “Saturday Night Live” (Foto: NBC)

PETE DAVIDSON COMBATE LA TRAGEDIA CON RISAS

Davidson explicó que su madre intentó animarlo de diversas maneras, tras el deceso de su papá, pero solo logró hacerlo con un especial de Eddie Murphy.

“Después de la muerte de mi padre, mi madre intentó casi todo lo que pudo hacer para animarme. Recuerdo un día cuando tenía ocho años. Me compró lo que creía que era una película de Disney. Pero en realidad era el especial de Eddie Murphy ‘Delirious’. Lo pusimos en el coche de camino a casa y, cuando oyó las cosas que decía Eddie Murphy, intentó quitármelo”, afirmó.

“Pero entonces se dio cuenta de algo. Por primera vez en mucho tiempo, me estaba riendo otra vez. No lo entiendo. Realmente no lo entiendo y nunca lo entenderé, pero a veces, la comedia es realmente la única manera de salir adelante a través de la tragedia”, agregó.

Finalmente, el artista concluyó su mensaje con unas palabras de solidaridad y complicidad.

“Sabes, mi corazón está con todos cuyas vidas han sido destruidas esta semana. Pero esta noche, voy a hacer lo que siempre he hecho frente a la tragedia y eso es tratar de ser gracioso. Recuerden, dije ‘tratar’”, puntualizó.

Si te encuentras en Estados Unidos, puedes ver el video completo del mensaje, a continuación.

