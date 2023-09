“Saw X”, también conocida como “El juego del miedo 10″ en Latinoamérica, es la décima entrega de la popular saga de terror. La película que sirve como secuela directa de “Saw” y precuela de “Saw II” cuenta con la dirección de Kevin Greutert a partir de un guion de Josh Stolberg y Peter Goldfinger.

Tobin Bell, Shawnee Smith, Synnøve Macody Lund, Steven Brand, Michael Beach y Renata Vaca conforman el elenco principal de la cinta producida por James Wan, Oren Koules y Mark Burg. Mientras que los actores Betsy Russell y Costas Mandylor tendrán breves cameos.

“Saw 10″, que se grabó desde octubre de 2022 a febrero de 2023 en Ciudad de México, se estrenará el 29 de septiembre de 2023 en Estados Unidos y un día antes en América Latina. Por lo tanto, los fanáticos de la saga se preguntan si la nueva película tiene alguna escena post-créditos.

Escena de la película "Saw X: El juego del miedo" (Foto: Lionsgate)

“SAW 10″, ¿TIENE ESCENAS POST-CRÉDITOS?

La respuesta corta es sí. Aunque las escenas posteriores a los créditos no es algo que caracterice a las película de “Saw”, la décima entrega contará con una secuencia adicional, que establecerá el futuro de la saga. Por lo tanto, los fans deberán permanecer en sus asientos para no perderse ningún detalle.

A pesar de que “El juego del miedo 10″ tiene lugar entre “Saw I” y “Saw II”, dicha escena post-créditos trae de regreso a viejos personajes, tal como señaló el productor Mark Burg en una entrevista con Cinepop.

“Al final de la película, quédate hasta el final de los créditos”, dijo Burg. “Porque hay una escena en la que traemos [personajes] de películas anteriores que te harán muy, muy feliz”.

El productor no compartió más detalles de la escena post-créditos de “Saw X”, no obstante, insinuó que Amanda (Shawnee Smith) es una parte fundamental de esa escena. “Si esta película funciona, definitivamente verás más de Amanda”, agregó.

¿DE QUÉ TRATA “SAW 10″?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Saw 10″, “John Kramer está de vuelta. La entrega más perturbadora de la franquicia de ‘SAW’ explora el capítulo nunca antes contado del juego más personal de Jigsaw. Toma lugar entre los eventos ocurridos de ‘SAW I’ (‘El juego del miedo’) y ‘SAW II’ (’El juego del miedo 2′), un enfermo y desesperado John viaja a México por un arriesgado y experimental procedimiento médico con la esperanza de encontrar milagrosamente una cura para su cáncer – solo para descubrir que toda la operación es una estafa y defrauda a los más vulnerables.

Armado de un nuevo propósito, el infame asesino serial regresa a su trabajo, intercambiando papeles con los estafadores en su característico estilo visceral a través de tortuosas, trastornadas e ingeniosas trampas”.