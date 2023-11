La serie anime de Netflix “Scott Pilgrim Takes Off” (en español: “Scott Pilgrim da el salto”) es uno de los proyectos más esperados por los fans de la película “Scott Pilgrim vs. the World” (”Scott Pilgrim vs. los ex de la chica de sus sueños”). Resulta que los actores principales del largometraje volverán a interpretar a sus personajes, por lo que Michael Cera y Mary Elizabeth Winstead lideran nuevamente el elenco. ¿Quieres conocer quién es quién en el show? A continuación, te presento la guía de reparto (cast guide).

Vale precisar que la serie animada fue desarrollada por BenDavid Grabinski y Bryan Lee O’Malley, basándose en las novelas gráficas “Scott Pilgrim” de este último.

Debes saber que la franquicia también incluye videojuegos y se expande aún más con este proyecto, compuesto de 8 episodios en su primera temporada.

¿La trama? Bastante divertida: Scott Pilgrim conoce a la chica de sus sueños, Ramona Flowers, solo para descubrir que sus siete malvadas exparejas se interponen entre su amor.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “SCOTT PILGRIM TAKES OFF”?

1. Michael Cera como Scott Pilgrim

Scott Pilgrim es el protagonista de la serie. Él es el bajista de Sex Bob-Omb, banda que lidera al lado de sus amigos Stephen Stills y Kim Pine.

El actor que lo interpreta es el canadiense Michael Cera, famoso por producciones como “Juno”, “Superbad”, “Black Mirror”, “Frequency” y “Barbie”.

Michael Cera es el protagonista de la serie "Scott Pilgrim da el salto" (Foto: AFP / Netflix)

2. Mary Elizabeth Winstead como Ramona Flowers

Ramona Victoria “Rammy” Flowers era una repartidora de Amazon en la película, pero ahora trabaja para Netflix (¡vaya guiño directo a la plataforma de transmisión!). Aunque, en ambas producciones, es el principal interés amoroso de Scott.

La actriz que le da voz al personaje es Mary Elizabeth Winstead, reconocida por su trabajo en “Grindhouse: Death Proof”, “Live Free or Die Hard”, “10 Cloverfield Lane” y “Final Destination 3″.

Mary Elizabeth Winstead es Ramona Flowers en la serie "Scott Pilgrim da el salto" (Foto: AFP / Netflix)

3. Kieran Culkin como Wallace Wells

Tras su estupenda interpretación como Roman Roy en “Succesion”, Kieran Culkin retoma el rol de Wallace Wells. Él es descrito como el “compañero de cuarto gay genial” de Scott.

Culkin también ha sido parte de los elencos de “Father of the Bride”, “Nowhere to Run”, “The Dangerous Lives of Altar Boys”, “The Mighty” e “Igby Goes Down”.

Kieran Culkin es Wallace Wells en la serie "Scott Pilgrim da el salto" (Foto: AFP / Netflix)

4. Chris Evans como Lucas Lee

Lucas Lee es un ex de Ramona. Él es un skater profesional convertido en estrella de cine y es interpretado por el famoso Chris Evans.

Además de su papel como el Capitán América en el MCU, Evans es popular por obras como “Knives Out”, “Snowpiercer”, “Sunshine”, “Not Another Teen Movie” y “Free Guy”.

Chris Evans es Lucas Lee en la serie "Scott Pilgrim da el salto" (Foto: AFP / Netflix)

5. Brie Larson como Envy Adams

La ganadora del Óscar Brie Larson vuelve como Envy Adams, la exnovia de Scott que brilla como la cantante principal de la banda The Clash At Demonhead.

Previamente, hemos disfrutado del talento de Larson en proyectos como “Room”, “Kong: Skull Island”, “21 Jump Street”, “Don Jon” y “Trainwreck”.

Brie Larson es Envy Adams en la serie "Scott Pilgrim da el salto" (Foto: AFP / Netflix)

6. Aubrey Plaza como Julie Powers

Aubrey Plaza regresa como Julie Powers, la excompañera de cuarto de Envy. En la filmografía de la actriz, también se encuentran los títulos “The White Lotus 2″, “Operation Fortune: Ruse de guerre”, “Safety Not Guaranteed”, “Parks and Recreation” y “Child’s Play”.

Aubrey Plaza es Julie Powers en la serie "Scott Pilgrim da el salto" (Foto: AFP / Netflix)

Otros actores y personajes de “Scott Pilgrim Takes Off”:

Jason Schwartzman como Gideon Graves

Anna Kendrick como Stacey Pilgrim

Satya Bhabha como Matthew Patel

Alison Pill como Kim Pine

Brandon Routh como Todd Ingram

Johnny Simmons como Young Neil

Mark Webber como Stephen Stills

Mae Whitman como Roxie Richter

Ellen Wong como Knives Chau

Julian Cihi como Kyle y Ken Katayanagi

¿CÓMO VER “SCOTT PILGRIM TAKES OFF”?

“Scott Pilgrim Takes Off” se estrenará el viernes 17 de noviembre del 2023 a través de Netflix. Por lo tanto, para ver la producción, solo necesitas contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

