Por qué Sebastián Yatra y Aitana se separaron: lo que sabemos

La vida sentimental de Sebastián Yatra ha estado siempre bajo los ojos de la prensa y la opinión pública, así que no es de extrañar que su historia de amor con la española Aitana haya estado también bajo los reflectores desde que empezaron los rumores que apuntaban a que algo había entre los dos. No obstante, aquel mágico idilio terminó al confirmarse su ruptura.

A poco de terminar el 2023, queda claro que este año no ha sido uno muy bueno para los artistas, al menos en el plano amoroso, ya que son varias parejas las que terminaron su romance. Ahora, Yatra y Aitana forman parte de esta lista tan solo unos meses después de haber iniciado su relación. Y es que, si bien no se sabe desde cuándo andan juntos, recién fue en marzo que los rumores fueron corroborados en imágenes.

Durante el tiempo de su noviazgo, ambos se han mantenido lo más al margen posible de los medios de comunicación al momento de hablar de aquel aspecto en sus vidas, por lo que no se ha ido conociendo mucho acerca de ellos en el ámbito personal y privado. Lo que sí había llamado la atención es que en las últimas semanas no habían sido vistos en sus respectivas presentaciones.

¿POR QUÉ SEBASTIÁN YATRA Y AITANA SE SEPARARON?

Fiel a su estilo, Sebastián Yatra no ha dado detalles del porqué su relación con Aitana llegó a su final. En tanto, la joven española tampoco ha revelado más información al respecto, por lo que quedará siendo una duda la razón por la que ambos decidieron que lo mejor era afrontar nuevos caminos, pero por separado, pese al tiempo que la pasaron muy bien estando enamorados.

Lo que sí pudimos escuchar en voz del colombiano fue la confirmación del final de su relación con Aitana. En México, país en el que tiene varias presentaciones, Sebastián Yatra fue abordado por un periodista, quien le preguntó algunos temas sobre sus proyectos, actualidad en la música y también por el aspecto sentimental de su vida.

De esta manera, el intérprete de “Tacones rojos”, confirmó que ya no se encuentra en una relación con la española y no solo eso, sino que aprovechó para decir cosas muy buenas acerca de ella, como el hecho de que la sigue queriendo muchísimo y siempre será una gran amiga para él, pese a que novios ya no son. Lo que no se conoció es desde cuándo tomaron distancia.

“En este momento los dos estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino, pero la quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año”, fueron algunas de sus palabras.

AITANA CUENTA CÓMO SE SIENTE

En medio de todos los rumores que ya existía sobre el final de su relación con Sebastián Yatra, la española Aitana tuvo un concierto en Bogotá, casualmente el país natal del que fuera su novio por gran parte del 2023. El recital fue un espectáculo de primer nivel, pero los espectadores y medios de comunicación han resaltado uno de ellos por encima de los demás.

Se trata del instante en el que, en pleno concierto, ella se pone a llorar y revela a su público que no se encuentra bien emocionalmente, pero que hace de todo para estar con sus fans porque así todo puede mejorar, al menos por un periodo de tiempo.

“Hoy emocionalmente no estoy bien. No pasa nada, porque hay días que no estoy bien y hay días que estoy mejor. Pero lo que me quedo dentro de mi corazón es estar aquí con vosotros en Bogotá”, reconoció la cantante.