“Secret Invasion” ya está disponible en Disney Plus. La primera serie de la Fase 5 del Universo cinematográfico de Marvel (MCU) se estrenó el miércoles 21 de junio en la plataforma de streaming, por lo que los fans pueden sumergirse en esta emocionante historia centrada en Nick Fury (Samuel L. Jackson) y su lucha contra un grupo de invasores. No obstante, el primer capítulo nos dejó claro que esta producción es mucho más oscura de lo que podíamos imaginar: tuvimos la impactante muerte de un querido personaje de la franquicia.

ATENCIÓN SPOILERS. En el episodio 1 del show televisivo, vimos cómo nuestro protagonista fue convocado por Maria Hill (Cobie Smulders) al descubrir que una facción de Skrulls estaba planeando algo grande, a través de diversos ataques globales enmarcados como actividad terrorista.

La dupla se unió a Talos (Ben Mendelsohn), quien siguió el consejo de su hija G’iah (Emilia Clarke) sobre cómo rastrear los explosivos que entregaban los rebeldes. Lamentablemente, las cosas no salen como ellos pensaban y Gravik (Kingsley Ben-Adir) detonó las bombas.

Así, en medio del caos, Maria Hill fallece en su intento por detener a los Skrulls. ¿Quieres saber lo que pasó? En esta nota, Mag te relata las circunstancias del terrible deceso y todo lo que contó el director de “Invasión secreta” al respecto.

¿CÓMO MURIÓ MARIA HILL EN “SECRET INVASION”?

Maria Hill muere en acción, luego de ser atacada por un Skrull que aparentaba ser Nick Fury. En un principio, la agente sintió alivio al encontrarse con su amigo en este contexto tan complicado. Sin embargo, no tardó mucho tiempo en darse cuenta de que él la apuntaba con una pistola.

El falso Fury le disparó a sangre fría, mientras los espectadores descubrimos que, en realidad, el verdadero responsable de este crimen es el líder rebelde Gravik.

Tras el ataque, Maria se desploma en el pavimento y tiene una última interacción con el Nick Fury real. Él está conmocionado, pero escucha las últimas palabras de su fiel aliada antes de escapar de escena con Talos.

Maria Hill muere en los brazos del verdadero Nick Fury en "Secret Invasion" (Foto: Marvel Studios)

MARIA HILL, ¿REALMENTE MURIÓ EN “SECRET INVASION”?

Es probable que muchas personas hayan creído que Maria era la Skrull y Fury la había descubierto. Sin embargo, la mujer no cambia de forma al morir. Lo que demuestra que sí era ella quien falleció.

La muerte de Maria Hill en la serie de Disney Plus marca la despedida de Cobie Smulders del MCU. Ella ha sido parte de la franquicia desde “Avengers” (2012), por lo que es muy querida entre los fans.

Si bien el concepto de multiverso deja abierta la posibilidad de que la estrella vuelva algún día a un proyecto de Marvel, hasta entonces, este es un adiós.

¿QUÉ SIGNIFICA LA MUERTE DE MARIA HILL EN “SECRET INVASION”?

Las últimas palabras que pronuncia Maria en la ficción son: “Fuiste tú”, dejando en claro su asombro al descubrir la identidad de su supuesto atacante. De acuerdo con Ali Selim, director de “Secret Invasion”, esta reacción responde a la naturaleza del personaje.

“Creo que, con cualquier escena de una historia, tienes que ser fiel a la historia y tienes que ser fiel al personaje de Maria Hill, confundida por el hecho de que le acaba de disparar quien ella cree que es Nick Fury”, le contó a TV Line.

“Realmente se trata de hablar con Cobie sobre la verdad emocional en lugar de la grandeza de Maria Hill y el MCU, porque ese momento vive o muere en la mirada de Cobie que significa, estrictamente, ‘No puedo creer que acaba de suceder’”, concluyó.

Cobie Smulders interpretó a Maria Hill en diversos proyectos del MCU (Foto: Marvel Studios)

¿CÓMO VER “SECRET INVASION”?

La serie de Marvel se estrenó en Disney Plus el miércoles 21 de junio del 2023. Desde esa fecha, puedes disfrutar de “Invasión secreta” con tu suscripción activa al servicio de streaming.

