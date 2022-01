Carlos Sobera, Toñi Moreno y Sandra Barneda son los presentadores de la segunda temporada de “Secret Story”, reality de convivencia de Telecinco. El primero se hará cargo de la gala principal, la segunda se hará cargo de los Debates, que empieza este domingo 16 de enero, y la tercera de la gala de los martes.

Sobre la selección de estos tres conductores, Manuel Villanueva, el director de Contenidos de Mediaset, explicó: “Tienen una experiencia muy probada, los tres tienen un camino muy andado. Cuando decidimos hacer esta alineación veíamos casi una conjunción astral entre ellos tres”.

No obstante, algunos se preguntan por qué Jorge Javier Vázquez no está al frente de esta nueva edición, que comenzará el 13 de enero de 2022 y contará con un grupo de concursantes anónimos, algo que no sucedía desde “Gran Hermano Revolution”.

Toñi Moreno, Carlos Sobera y Sandra Barneda son los presentadores de la segunda temporada de “Secret Story” (Foto: Mediaset)

¿POR QUÉ JORGE JAVIER VÁZQUEZ NO CONDUCIRÁ “SECRET STORY” 2?

Respecto a la ausencia de Jorge Javier Vázquez han surgido diversas teorías, por lo que Villanueva ha querido zanjar el tema explicando los verdaderos motivos por los que el grupo de comunicación no ha encomendado esta vez el formato al presentador por excelencia de los realities de la casa.

“Jorge tiene que volver a volcarse de nuevo en Sálvame. Ahí le necesitamos. Es verdad que él no se ocupa de realities de anónimos, se maneja mejor con los famosos y él mismo lo dice. Esa es una de las razones por las que ni siquiera planteamos su nombre aquí”, señaló el directivo de Mediaset.

Definitivamente, “Sálvame” necesita recuperarse después de que su duración se redujera a una hora y tras haber ido perdiendo audiencia en los últimos meses, debido a la telenovela turca “Tierra Amarga” de Antena 3.

Además de enfocarse en su trabajo como presentador, Jorge Javier Vázquez está preparando una obra en el Teatro Reina Victoria.

Jorge Javier Vázquez presentando la primera temporada de "Secret Story" (Foto: Mediaset)