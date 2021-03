Aunque han pasado más de 25 años desde la muerte de Selena Quintanilla, el legado que dejó la cantante tejana sigue vigente, algo que quedó demostrado con las producciones biográficas que se han hecho en base a ella, tal como lo hizo hace poco Netflix cuando lanzó en diciembre de 2020 “Selena: la serie”.

Este drama emitido por la plataforma de streaming cuenta la historia de la intérprete de “Bidi Bidi Bom Bom”, desde el inicio de su sueño musical en la cochera de su casa hasta convertirse en la reina de la música tex-mex junto a su agrupación Los Dinos, que en un inicio estaba conformada por los hijos del patriarca de la familia y que posteriormente fue incorporando nuevos miembros.

Si bien, el grupo se hizo muy conocido gracias a la artista, son muy pocos los que saben que el nombre se remonta a los años 50. A continuación, te contamos quién fueron Los Dinos originales.

Selena y Los Dinos posando para una fotografía. (Foto: Instagram)

¿QUIÉNES SON LOS DINOS?

Durante su juventud, Abraham Quintanilla Jr., al igual que todos sus hijos, también tenía dotes artísticos, tanto así que por la década de los 50, decidió abrirse camino en la industria musical. Es así que en 1957 forma parte del grupo Los Dinos como vocalista, una agrupación que estaba conformada por muchachos de ascendencia mexicana, publicó Milenio.

Dos años después de realizar covers de temas de The Beatles, Ray Stevens, entre otros, lanzan en 1959 su primer tema “So Hard to Tell” y luego “Give Me One Chance”, que sonaron en estaciones de Texas. Pese a que le gustaba ese ambiente, Abraham tuvo que dejar la agrupación porque tenía que realizar su servicio militar, tiempo en el que conoció a quien sería su esposa, Marcela.

Tras casarse y convertirse en padres de A.B, se establecieron en Corpus Christi, donde él se reencontró con Los Dinos y nuevamente se unió a ellos. En un inicio cantaban canciones del género Rock and roll y pop, pero al darse cuenta de que era muy popular cambiaron de estilo. Así, en 1964, lanzaron su primer disco “Con esta copa” y tres discos más. Lamentablemente, su popularidad disminuyó en 1969, haciendo que Quintanilla dé un paso al costado. Finalmente, el grupo se desintegró en 1974.

Años más tarde, cuando Abraham Quintanilla se da cuenta de que sus hijos son talentosos forma su agrupación y le pone el nombre Selena y Los Dinos.