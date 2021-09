Cada vez falta menos para que se estrene la tercera temporada de “Sex Education”, una de la series juveniles más emblemáticas de Netflix. La plataforma de streaming acaba de lanzar el tráiler final de esta nueva entrega donde muestra lo que puede suceder con los personajes de Otis (Asa Butterfield) y Maeve (Emma Mackey).

Estrenada en 2019, “Sex Education” sigue la vida de los estudiantes y el personal de la escuela secundaria Moordale. Se centra en Otis, el hijo socialmente torpe de la terapeuta sexual Jean Milburn (Gillian Anderson), quien comienza a dirigir un negocio clandestino de terapia sexual en la escuela junto a sus amigos, Maeve y Eric (Ncuti Gatwa).

Debido a que la serie se convirtió en uno de los mayores éxitos de Netflix, en el 2020 se estrenó una nueva entrega, la cual terminó con Otis dejándole a Maeve un mensaje de voz en el que confesaba sus verdaderos sentimientos por ella. Lamentablemente, su nuevo vecino, Isaac (George Robinson) borró el audio antes de que pudiera revisarlo.

¿Qué hará Otis al no obtener respuesta de Maeva? Si bien aún faltan algunos días para que se estrene la tercera temporada de “Sex Education”, ya podemos tener una idea de lo que sucederá gracias al nuevo trailer que estrenó Netflix.

LAS REVELACIONES QUE MUESTRA EL NUEVO TRAILER DE “SEX EDUCATION” 3

OTIS Y MAEVE

En el nuevo trailer de la temporada 3 de “Sex Education” podemos ver que Otis parece estar tratando de convencerse a sí mismo de que ya no está interesado por Maeve. Es posible que esto se deba a que él cree que ella conoce sus sentimientos y no quiere abordarlos, dejándolo asumir que ella no siente lo mismo. Sin embargo, los fanáticos de la serie saben que este no es el caso.

¿Otis y Maeve lograrán estar juntos en esta nueva temporada? (Foto: Netflix)

LA NUEVA DIRECTORA

La nueva temporada de “Sex Education” tendrá a varios personajes de estreno, incluyendo a la directora del colegio, Hope (Jemima Kirke), quien intentará reconvertir el instituto en el pilar de excelencia que un día fue. En el clip, la nueva directora hará lo posible por evitar que los alumnos hablen de sexo, pero, al parecer, todo será en vano.

La actriz Jemima Kirke dará vida a la nueva directora de Moordale (Foto: Netflix)

ERIC Y ADAM

La relación de Eric y Adam (Connor Swindells) va viento en popa, ya se dejan ver juntos en la escuela, a pesar de ser hostigados por algunos compañeros.

Eric y Adam ya se muestran juntos en la escuela (Foto: Netflix)

OTIS Y RUBÍ

En la segunda temporada de “Sex Education”, Otis y Rubí, la chica más popular de Moordale, tuvieron relaciones, aunque para ella solo fue algo pasajero, en la imágenes de esta nueva entrega se les ve muy juntitos. ¿Comenzará una nueva historia de amor?

TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “SEX EDUCATION”

ACTORES Y PERSONAJES DE “SEX EDUCATION” 3

Asa Butterfield como Otis Milburn

Emma Mackey como Maeve Wiley

Gillian Anderson como Jean Milburn

Connor Swindells como Adam Groff

Ncuti Gatwa como Eric Effiong

Aimee Lou Wood como Aimee Gibbs

Kedar Williams-Stirling como Jackson Marchetti

Chaneil Kular como Anwar

Simone Ashley como Olivia

Mimi Keene como Ruby Matthews

Patricia Allison como Ola Nyman

Sami Outalbali como Rahim

Anne-Marie Duff como Erin Wiley

George Robinson como Isaac

Tanya Reynolds como Lily Iglehart

Mikael Persbrandt como Jakob Nyman

Chinenye Ezeudu como Viv

Alistair Petrie como Michael Groff

Jemima Kirke como Directora Hope

Jason Issacs como Peter

Dua Saleh como Cal

Indra Ové como Anna

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 3 DE “SEX EDUCATION”?

La tercera temporada de “Sex Education” se estrenará el 17 de septiembre de 2021 en Netflix. La nueva entrega constará de 8 episodios y estará dirigida por Ben Taylor y Runyararo Mapfumo. Falta muy poco para que los seguidores de la serie descubran por fin si Otis y Meave terminan juntos.