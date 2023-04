“Sexo/Vida” se convirtió en una de las series más adictivas de Netflix desde que se estrenó por primera vez en junio de 2021; si bien, la segunda entrega llegó el 2 de marzo de 2023 y fue vista más de 43 millones de horas durante sus primeros días, muchos esperaban el anuncio de una tercera temporada, pero esto no sucederá luego de que el gigante de la plataforma de streaming decidió cancelarla.

Aunque los seguidores del drama erótico habían quedado satisfechos con el final de la parte dos, aún anhelaban seguir viendo nuevos episodios de la historia protagonizada por Sarah Shahi, Mike Vogel y Adam Demos; sin embargo, se quedarán con las ganas.

A continuación, te contamos por qué llegó a su fin esta serie que se basó en la novela “44 Chapters About 4 Men” de BB Easton.

Póster oficial de "Sexo/Vida" (Foto: Netflix)

NETFLIX CANCELÓ “SEXO/VIDA”

De acuerdo con un portavoz de Netflix, la segunda temporada de “Sexo/Vida” tuvo un cierre natural; es decir, las historias de sus personajes llegan a un final feliz, por lo que no tenía sentido continuar con una nueva entrega.

Por tal motivo, agradeció el trabajo realizado por todos: equipo de producción, reparto y los que estuvieron involucrados con la serie.

Sarah Shahi dio vida a Billie Connelly y Mike Vogel a Cooper Connelly en "Sexo/Vida" (Foto: Netflix)

¿QUÉ DIJERON LOS ACTORES?

Los actores de la ficción erótica no han comentado nada al respecto de la cancelación, Sarah Shahi, días después del estreno de la segunda temporada, emocionaba a todos con una posible nueva entrega. “Habrá tantas otras áreas de exploración si tenemos la oportunidad de regresar, que todo depende de los adorables suscriptores de Netflix”, dijo a Today.

Sus palabras no tuvieron eco, ya que la plataforma de streaming ya había decidido darle un final definitivo. De esta forma, se da un cierre a la serie de 14 episodios que engancharon a la audiencia de inicio a fin.

"Sexo/Vida" tuvo dos temporadas de un total de 14 capítulos (Foto: Netflix)

PROTAGONISTA MOLESTA CON NETFLIX

El 4 de abril, Sarah Shahi habló de su participación en “Sexo/Vida” y dijo que la segunda temporada fue desafiante y que no le agradó trabajar con Netflix.

“Definitivamente no tuve el apoyo que tuve en la primera temporada de las personas involucradas en el programa. Se convirtió en algo muy diferente para mí y no tengo miedo de decir eso: Nunca volveré a trabajar para Netflix después de decir todo esto, pero no puedo mentir”, señaló en el podcast “Not Skinny But Not Fat” de Amanda Hirsch.