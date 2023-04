¡Shakira se despidió de Barcelona! Tras años viviendo en la ciudad donde trabajaba Gerard Piqué, la artista decidió partir de tierras españolas para instalarse en Miami al lado de sus dos hijos. De esta manera, parece querer escribir un nuevo capítulo de su vida, lejos del exfutbolista.

Como sabemos, esta partida se había anunciado en noviembre del 2022, cuando la cantante colombiana y el deportista retirado llegaron a un acuerdo, en el que se establecía que sus pequeños herederos podían mudarse a Estados Unidos después de las celebraciones de Navidad. Pero, lamentablemente, la frágil salud del padre de la estrella de la música había pospuesto este viaje.

Sin embargo, luego de que la intérprete recibiera la confirmación de que su progenitor podía trasladarse a USA, ella consideró que ya era momento de partir. ¿Quieres saber más al respecto? A continuación, te contamos cómo Shakira le dijo adiós a Barcelona para mudarse a Miami con sus hijos.

Shakira viajó junto a su hermano Tonino Mebarak (Foto: Shakira / Instagram)

SHAKIRA Y SU DECISIÓN DE MARCHARSE DE BARCELONA

De acuerdo con las Mamarazzis Lorena Vázquez y Laura Fa, el pasado jueves 30 de marzo, Shakira recibió la recomendación por escrito del equipo médico de su padre sobre la posibilidad de viajar a Miami. En ese sentido, se supo que esta sería la ciudad donde William Mebarak será operado.

Así, el viernes 31 de marzo, la abogada de Shakira, Pilar Mañé, le comunicó formalmente la decisión a su colega Ramón Tamborero, quien se encarga de la defensa de Piqué. Además, la artista habría llamado directamente a su expareja para informarle sobre la partida de sus menores hijos.

La cantante se instalará en Miami al lado de sus dos hijos (Foto: Shakira / Instagram)

¿GERARD PIQUÉ ESTÁ MOLESTO CON LA DECISIÓN DE SHAKIRA?

Según las periodistas, Gerard Piqué está muy enfadado con esta decisión, ya que “le han avisado con muy poco tiempo”. Asimismo, estaría en desacuerdo con el hecho de que los niños dejen la escuela en Barcelona a mitad de curso, para empezar una nueva etapa en el colegio Miami Country Day, el próximo 11 de abril.

No obstante, Shakira se habría asegurado de que la mudanza de sus hijos no implique problema alguno para ellos: la cantante contactó a los profesores de los niños para tener su opinión sobre este cambio y estos le habrían dado su respaldo.

“Milan y Sasha sacan buenas notas y los maestros no lo ven un problema. La decisión es muy meditada y Shakira se siente tranquila después de que los colegios no pusieran objeción alguna al cambio. Si les perjudicara, Shakira no hubiera tomado la decisión de irse a Miami”, indica el diario El Periodico en base al testimonio del entorno cercano de la barranquillera.

¿CÓMO FUE LA PARTIDA DE SHAKIRA DE BARCELONA?

Tal como revela Los 40, el sábado 1 de abril, Gerard Piqué se acercó al domicilio de la colombiana para recoger a sus hijos y acompañarlos en sus últimos momentos en España. Ese mismo día, los chicos también llegaron a la casa de sus abuelos paternos, donde aprovecharon para despedirse de ellos.

Fue el domingo 2 de abril cuando Shakira llegó al aeropuerto de Barcelona junto a sus pequeños y su hermano Tonino. Sonriendo, agradeció el cariño de la prensa y, al ingresar a las instalaciones, le lanzó un beso a los reporteros de diversos medios de comunicación.

De esta forma, la intérprete le puso punto final a su historia en esta ciudad, a la que parece que no regresará en mucho tiempo. Por lo menos, eso es lo que confirmó Lorena Vázquez: “Se ha ido de vacaciones de Semana Santa con sus hijos, Milan y Sasha, y su hermano Tonino. Era un viaje planeado. De ahí se mudarán a Miami, ya no volverán a la capital catalana”, manifestó.

EL MENSAJE DE DESPEDIDA DE SHAKIRA

Durante su vuelo, Shakira escribió una melancólica publicación en su cuenta de Instagram. Así se despedía la cantautora de la ciudad que la acogió durante 13 años.

“Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar…”, concluyó.