Desde que anunciaron su separación a mediados de 2022, el exfutbolista Gerard Piqué y la colombiana Shakira capturaron toda la atención de los medios de comunicación más prestigiosos del planeta. Rumores, teorías y hasta presuntos actos de infidelidad fueron algunas de las causas que ha llegado a publicarse en relación a la ruptura del CEO de Kosmos y la intérprete nacida en Barranquilla.

No obstante, y pese a todo el hate que deslindó Shakira contra el catalán a través de sus canciones, ambos han sabido delimitar sus roles de padres y optaron por priorizar el bienestar de sus pequeñines Milan y Sasha.

Shakira junto a sus hijos Milan y Sasha (Foto: Shakira / Instagram)

Eso sí, la cuestión que miles de seguidores del retirado jugador blaugrana y la intérprete de “Monotonía” es sobre la postura que tienen sus hijos, muchos luego de que la cantante latina deslindará que uno de sus pequeños tiene afinidad con Bizarrap, los rumores de una enemistad entre Piqué y sus hijos empezaron a circular por todas las redes sociales.

LA RELACIÓN DE GERARD PIQUÉ CON SUS HIJOS

Es bien sabido que la prensa suele generar polémicas en torno a la relación de Piqué y Shakira, aunque eso también incluye a los dos hijos de ambos y el tiempo que pasa con cada famoso.

Mientras vemos a Piqué con un perfil más descuidado cuando está con ellos, llegando incluso a discutir con los niños o recogiéndolos de la casa de su exnovia, también hemos podido ver que suele darles más libertad a los niños cuando transitan un centro comercial.

Me pregunto si Gerard Piqué es de esos padres que preguntan a sus hijos qué les gusta y qué quieren hacer o si es de los que imponen.

¿Cuál era la necesidad de esta exposición? Llámenme ignorante, pero las caras de los niños expresan incomodidad pic.twitter.com/gIHQ2tWztH — Adolfo Rodríguez (@AdolfoRH) March 27, 2023

De hecho, durante el evento de Kings League, torneo que dirige el catalán, pudimos presenciar la manera en que Gerard Piqué regaña a sus dos vástagos ante la mirada del público.

Vale decir que, en aquella oportunidad, la ausencia de Clara Chía fue algo sumamente llamativo, pues la joven de 23 años suele acompañar al empresario durante sus reuniones y eventos deportivos.

MILAN Y SASHA, ¿PREFIEREN A SHAKIRA ANTES QUE GERARD PIQUÉ?

En diálogo con “Shirley Radio”, el periodista ibérico se sinceró sobre la realidad que han tenido que atravesar los niños de la cantante y el empresario de Kosmos tras su separación. Para Martin, todo está claro, los niños decidieron apoyar a su mamá en todo momento.

“El día que sale la portada de la revista Hola! con Piqué y Clara Chía… me voy a la casa de Shakira y ella decide irse a un parque con sus hijos, sale abrazada con ellos, los niños medio llorando… se notó que los hijos lo pasaron mal. Creo, es opinión personal, pero a los menores les pasó como a mí y se volcaron más con la madre que con el padre”, reveló el paparazzi catalán al citado medio.

De esta manera, agregó que Milan y Sasha ya tenían ciertos roces con el exfutbolista, pues se les ha visto muy distantes cada vez que Piqué solía recogerlos de la casa de Shakira, llegando incluso a no bajarse del automóvil y atinar a esperarlos.

Gerard Piqué junto a su hijo cuando ambos participaron en un stream de la Kings Legue, torneo que el exfutbolista dirige (Foto: Kings League / Twitch)

“Los niños están volcados con la madre. Aquí me critican mucho, pero yo les veo más felices con Shakira que con el papá… siempre están abrazados con ella, jugando y eso, pero con Piqué no los veo tan cariñosos. Piqué es un buen padre, pero hay cosas en las que ella es más humana. Los nenes se montan en el coche y él sigue pegado al celular, Milan está sentado adelante como copiloto sin el cinturón y el empresario corriendo por todo Barcelona… eso no lo haría Shakira”, sentenció Jordi Martín.

LA ADVERTENCIA HACIA GERARD PIQUÉ

Sin embargo, lo más resaltante surgió al final de lo dicho por el comunicador. Resulta que los pequeñines habrían sido claros en su postura al comunicarle que no desean ver ni de cerca a la nueva novia del deportista.

Gerard Piqué junto a sus dos hijos (Foto: Gerard Pique / Instagram)

“Creo que los niños están volcados con su mamá, han visto que la ha pasado muy mal y le han dicho a Shakira: ‘Quédate tranquila que no queremos ni ver a Clara Chía’. También se lo han dicho a Piqué: ‘Nosotros no queremos ver ni a Clara Chía, no queremos conocerla, no queremos que la traigas a la casa mientras estemos nosotros’”, aseveró.