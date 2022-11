En los últimos meses, Shakira ha estado envuelta en todo lo relacionado a su separación de Gerard Piqué, con quien vivía en España debido a que tenían una relación de doce años y dos hijos de por medio. Ahora que ambas partes parecen estar llegando a un acuerdo, la colombiana regresará a vivir en su continente de origen, específicamente a Miami, ciudad en la que seguirá potenciando su exitosa carrera musical.

Al cruzar el charco nuevamente y volver a una parte del mundo que tanto reconocimiento le dio, es imposible no poner los ojos en México, país que le ayudó muchísimo a afianzarse como cantante debido a que, después de Colombia, allí se posicionó como una de las artistas más escuchadas para luego dar el salto de manera más masiva alrededor de todo el globo y no solo en lugares donde se habla español.

Por todo el tiempo que la barranquillera ha estado en el país azteca, es evidente que tenga varias anécdotas de cada una de sus estancias y viajes, como la que recordaremos en esta nota, ya que hace unos días salió a la luz algo que sucedió con Shakira cuando llegó a tal lugar por primera vez sin ser el fenómeno mundial que ahora representa.

Y es que, debido a una entrevista con el otro protagonista de los hechos, supimos que la intérprete de “Monotonía” se quedó a dormir por algunos días en la casa de un famoso en la industria musical y farandulera. Es más, esta persona dejó entrever que hubo algún tipo de relación romántica entre los dos.

¿EN LA CASA DE QUIÉN DURMIÓ SHAKIRA CUANDO LLEGÓ A MÉXICO LA PRIMERA VEZ?

Para entender el contexto, todo esto se mencionó en el programa de YouTube de Yordi Rosado, quien entrevistó a Juan Carlos Nava, más conocido como “El Borrego”. El comediante, productor y locutor fue interrogado acerca de su cercanía con Shakira en aquellas épocas y él no dudó en responder.

Según este personaje, Shakira se quedó a dormir por dos días en su casa cuando llegó a dicho país para la entrega de unos premios y ella agradeció la hospitalidad que le habría brindado, pues por ese entonces no tenía la fama que ahora tiene y recién buscaba la internacionalización, así que esos gestos significaron mucho.

“Hace muchísimos años, cuando la televisión ‘era en blanco y negro’, llegó por primera vez Shakira a México, con el pelo largo y negro, y ahí está la evidencia de una entrevista que le hice a Shakira en los Premios Eres. Se tuvieron que regresar sus papás y entonces yo le di asilo. Dos días. Y ya”, argumentó.

Además, dio a entender que hubo algo romántico entre los dos. Incluso, bromeó en que le conoció los pies descalzos, haciendo referencia a la canción que la colombiana tiene con ese mismo nombre.

“Los pies descalzos, sí (se los vi). Ella seguramente no se va a acordar y lo va a negar. Lo más es que, en ese entonces, fue muy agradecida, nada más. Pero bueno, ahora es una mujer muy importante. Ya no está casada, está divorciada, con dos hijos. Pero esta es una anécdota divertida, porque no conocía nada, ni era famosa, ni nada. Y era increíble, súper talentosa”, añadió.

Mira la entrevista completa que Yordi Rosado le hizo a Juan Carlos Nava, en la que se menciona a Shakira.