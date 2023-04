Desde que se dio a conocer la separación de Shakira y Gerard Piqué, debido a la infidelidad del futbolista con su actual pareja Clara Chía Martí, varios artistas y celebridades han expresado su opinión respecto a la polémica. La última en hacerlo fue Wanda Nara, famosa modelo argentina.

En conversación con el diario Clarín, la mediática argentina volvió a hablar sobre la deslealtad que sufrió por parte de su esposo y comparó su experiencia con lo que le ha tocado vivir a la intérprete colombiana de 46 años.

Después de infidelidades y rupturas, la presentadora de “MasterChef Argentina” decidió darle otra oportunidad al futbolista Mauro Icardi. Sin embargo, no tiene problemas en recordar la traición de la que fue víctima.

Wanda Nara y Mauro Icardi siguen juntos a pesar de las infidelidades (Foto: Wanda Nara/ Instagram)

“DE LAS INFIDELIDADES NO SE SALVA NADIE”

Cuando el periodista del Clarín le dijo: “Dicen que saliste mejor parada que Shakira en el ‘affaire’ de infidelidades”, Wanda Nara soltó una carcajada y respondió: “Pero Shakira sacó cuatro éxitos, uno detrás del otro… A mí me encantan. Los bailo todos”.

“No sé cómo quedé. De las infidelidades no se salva nadie. En algún momento de tu vida la vas a ejercer o la vas a sufrir. No sé qué es mejor ni qué es peor. Hoy el tema está muy balanceado: hombres y mujeres infieles. Antes era más cosa de tipos”, indicó.

Asimismo, señaló que su postura sobre el tema ha ido cambiando con el tiempo: “Es muy antiguo lo de la infidelidad. Hoy en día las generaciones nuevas viven el amor de otra manera y nos enseñan un montón de cosas. Son más libres y más relajadas”.

Gerard Piqué y Shakira se separaron tras doce años de relación (Foto: AFP)

¿CÓMO ES LA RELACIÓN DE WANDA NARA CON MAURO ICARDI?

A pesar de las idas y venidas, Wanda Nara y Mauro Icardi apuestan por su relación y derrochan felicidad en redes sociales. No obstante, debido a que la modelo aceptó ser la nueva conductora de “MasterChef Argentina” debe permanecer al menos cinco meses alejada de su esposo y sus dos hijas, que se encuentran en Turquía.

“Es un desafío personal. Me casé muy joven, a los 21 años, y a los 22 ya tenía a mi primer hijo. La verdad es que me dediqué a la crianza de ellos viviendo en Europa. No tenía posibilidades de instalarme en el país ni de hacerme cargo de un formato televisivo hasta ahora”, explicó.