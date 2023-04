Luego de su separación de Gerard Piqué en junio del 2022, Shakira retomó su producción musical con varios éxitos, los cuales incluían indirectas a su relación con el exfutbolista español y su actual novia, y que acumularon millones de reproducciones y ganancias para la artista colombiana.

Y es que con la llegada del 2023, la barranquillera no se detuvo, pues en enero lanzó la “BZRP Music Sessions #53″ junto al productor argentino Bizarrap y posteriormente “TQG” con Karol G”, la cual le permitió alcanzar varias marcas históricas en diferentes rankings.

Debido a esto, la artista decidió lanzar un nuevo tema: “Copa Vacía”, esta vez al lado de Manuel Turizo, que le sigue los pasos a Ozuna y Rauw Alejandro en colaborar con la cantante.

La cantante colombiana se separó de Gerard Piqué luego de más de 10 años (Foto: Shakira / Facebook)

“COPA VACÍA”, LA NUEVA CANCIÓN DE SHAKIRA Y MANUEL TURIZO

El pasado 28 de marzo, Shakira lanzó en su canal de YouTube el adelanto del video oficial de “Copa Vacía”, su próximo éxito junto a Manuel Turizo, el cual, en menos de dos días, supera las 266 mil reproducciones.

Cabe destacar que este se suma otro video que también compartió la barranquillera el 17 de marzo, el cual también anticipaba el estreno de su nueva canción, y que cuenta con 155 mil reproducciones, también en YouTube.

Pese a que la propia “Shak” ha compartido adelantos de su nuevo tema, este también ha sufrido filtraciones en redes sociales por parte de sus seguidores, que revelaron cuál es el lugar que se observa en el impresionante video compartido hace unos días.

¿DÓNDE SE GRABÓ “COPA VACÍA”

Cabe destacar de que en el último adelanto no se observa a Manuel Turizo, pues el material se centra en Shakira y sus bailes, además del paisaje y partes de la canción, por lo que se especula que el intérprete de “La Bachata” podría haber filmado sus escenas por separado.

La grabación del video, apuntan varios medios españoles, inició el miércoles y acabó poco antes de la medianoche, durando solo unas horas y, tal parece, concluyendo satisfactoriamente.

Para la grabación, las celebs de España han seleccionado el Parc Audiovisual de Catalunya de Terrassa, zona que posee una espectacular salida al mar y suele ser un centro de recreación en la ciudad.

Cabe destacar que pese a que la mayoría de sus recuerdos con Gerard Piqué se encuentran en la ciudad española, Shakira ha seguido apostando por Catalunya para continuar con su producción, seleccionando en esta ocasión Vallés Occidental, además de mantenerse en la Barcelona con sus hijos.

Según el cantante, el tema es de Shakira y no de él, por lo que es un colaborador y no tiene incidencia en el material final.

“Desde que se hizo viral esa noticia, me han preguntado y yo no he querido decirle nada a nadie. Porque el tema no es mío en realidad, el tema es de ella. No se lo había dicho a nadie, solo a ti aquí”, explicó en conversación con el podcast de Molusco.