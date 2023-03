Este 2023, Gerard Piqué decidió salir a hablar ante un importante medio español luego de su mediática ruptura con la colombiana Shakira en octubre pasado. Además, el exjugador blaugrana también se dio el tiempo de tocar temas como su relación con Clara Chía Martí y el problema de Barcelona con los árbitros. ¿Le habrá lanzado una indirecta a intérprete de “Monotonía”?

Aunque trató de estar callado en todo momento, el catalán Gerard Piqué no pudo contenerse más y decidió contar algunos detalles de su vida privada y pública ante el prestigioso periódico español “El País”.

Eso sí, las respuestas a cada pregunta que venía por parte del periodista fueron muy perspicaces. Y es que el actual CEO de Kosmos evitó referirse directamente a Shakira en algún momento de la entrevista.

Gerard Piqué habló sobre su rompimiento con Shakira (Foto: AFP)

¿Será algún tipo de resentimiento hacia la madre de sus hijos o estará dolido por la sesión con Bizarrap? Aquí en MAG te contamos a detalle.

¿QUÉ DIJO GERARD PIQUÉ SOBRE SU RUPTURA CON SHAKIRA?

Sin caer en el juego mediático de la prensa, el mítico 3 del Barcelona comenzó a hablar sobre su faceta como empresario luego de colgar los botines en octubre del 2022. Eso sí, el actual novio de Clara Chía Martí tuvo que afrontar una respuesta directa sobre el rompimiento con la madre de sus hijos.

“¿Cómo le ha afectado su separación mediática de Shakira?”,le cuestionó el comunicador a la leyenda blaugrana, a lo que Piqué respondió: “No voy a opinar, no me apetece. Cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacer lo mejor para sus hijos”.

Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación en 2022 (Foto: AFP)

De inmediato, el entrevistador volvió a insistir en su pregunta, aseverando que “no son sordos”. Inmediatamente, Piqué contestó con elegancia y haciendo caso omiso al involucramiento con su exnovia. “Se trata de protegerlos. Ese es el trabajo de todos los padres con los niños. En eso estoy centrado y esa es mi labor como padre”.

GERARD PIQUÉ SIGUE HACIENDO LO QUE QUIERE

En otra parte del diálogo, el campeón del mundo en 2010 criticó a la prensa indirectamente por el morbo que se ha venido sembrando y añadió que sigue siendo la misma persona que realiza las mismas acciones cuando desea.

“No es así (sobre su escándalo con Shakira). El problema es cómo la gente lo percibe o la prensa lo vende. Sigo haciendo lo que quiero”, alegó el deportista al corresponsal de “El País”.

Finalmente, reveló que poco o nada le importan los dimes y diretes que se han venido construyendo a su alrededor, pues sostiene que no gastará nada de dinero en limpiar su imagen.

Clara Chía Martí robó el corazón del futbolista, quien se luce muy enamorado y no duda en expresarle su amor (Foto: Gerard Piqué / Instagram)

“El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido. Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad”, concluía Piqué.

No hay duda de que Piqué disfruta de la polémica. ¿Estás de acuerdo con lo dicho por el catalán?