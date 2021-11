Shaquille O’Neal es uno de los exjugadores de NBA más ricos en el mundo, con un patrimonio que asciende a los 400 millones de dólares. Pese a que se retiró del baloncesto en 2011, ‘Shaq’ actualmente gana entre 20 y 25 millones de dólares al año, gracias a contratos que tiene con varias importantes empresas. Su fortuna, sin embargo, no tiene pensado compartir con sus seis hijos. Al menos es lo que dijo la estrella.

Y es que el ex pívot que ganó tres campeonatos de la NBA con Los Angeles Lakers y uno con Miami Heat, reveló que para darles una buena educación a sus hijos no quiere que dependan de su nombre. En el podcast Earn Your Leisure dio a conocer por qué razón no le compartirá su dinero con ellos. “Mis hijos son mayores ahora. Se enojaron conmigo; yo no estoy realmente molesto con ellos, pero no entienden. Les digo todo el tiempo que no somos ricos, yo soy rico”, dijo.

El exjugador de básquet señaló también que desea que sus hijos tengan una buena profesión. “Tengo seis hijos. Me gustaría tener un médico, un farmacéutico, un abogado, alguien que sea dueño de un fondo de inversión, alguien que sea dueño de varios negocios y que se haga cargo de los míos”, confesó. A raíz de estas declaraciones, muchos se preguntan quiénes son los afortunados de tener a uno de los mejores de la historia de la NBA como padre. Conozcámoslos.

¿QUIÉNES SON LOS HIJOS DE SHAQUILLE O’NEAL?

Taahirah O’Neal

La primogénita de Shaquille es Taahirah O’Neal, que tiene 23 años. Ella nació fruto de su relación con Arnetta Yardbourgh, una mujer de negocios, filántropa y empresaria estadounidense con quien estuvo entre 1992 y 1996. Actualmente es estudiante en Universidad de Oglethorpe en Atlanta, Georgia.

Shareef O’Neal

Shareef O’Neal tiene 21 años y sigue los pasos de su padre: es una de las promesas de la NBA. Aunque en 2018 tuvo que someterse a una operación del corazón que puso en pausa su carrera deportiva, después de un largo proceso de recuperación, se encuentra al 100%. Con su primera temporada en UCLA entrando en la parte final pidió la transferencia a LSU Tigers (de la Conferencia Sureste), universidad para la que jugó ‘Shaq’.

Shaquir O’Neal

Shaqir O’Neal nació el 19 de abril de 2003, actualmente tiene 18 años y también va detrás de los pasos de su padre y hermano mayor. Es un jugador de baloncesto que asiste a Crossroads en Santa Mónica, California.

Me’arah O’Neal

Nació en Miami el 1 de mayo de 2006, actualmente tiene 15 años y como el resto de sus hermanos también es jugadora de básquet. Al igual que su hermano Shaquir asiste a Crossroads en Santa Mónica, California.

Amirah O’Neal

Amirah Sanaa O’Neal nació el 13 de noviembre de 2001, actualmente tiene 20 años. Es una jugadora de baloncesto que asistió a la escuela Crossroads en Santa Mónica, California. En 2020 se unió con su hermano a la LSU, eligiendo a los Tigres como su opción universitaria.

Myles O’Neal

Shaquille también considera como un hijo a Myles, tiene 24 años. Es hijo de Shaunie de una relación anterior. En un comienzo estuvo alejado del basquetbolista, pero más tarde asumió el apellido de su ahora padrastro. Se crió con cuatro medios hermanos menores; Shareef , Amirah , Shaqir y Me’arah.