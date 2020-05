The Last Dance llegó a su fin, tanto en ESPN como en Netflix, pero nos ha dejado una mirada mucho más profunda de la carrera del astro de la NBA, Michael Jordan. Sin embargo, como en toda producción de este corte, no se pueden abarcar todos los aspectos de la vida de un personaje.

El documental se centró en la temporada 85-86 que vio a los Chicago Bulls como campeones, y nos llevó al detrás de cámaras de esa campaña a través de entrevistas a sus protagonistas. Algunos fanáticos piensan que The Last Dance obvió algunos nombres clave, y que incluso omitió algunos pasajes importantes de la gesta.

Aquí repasamos solo algunos momentos que quizá The Last Dance pudo incluir en sus diez episodios, todos ya disponibles en Netflix.

"The Last Dance". (Foto: ESPN).

5) EL MAL AMBIENTE ENTRE JORDAN Y SUS COLEGAS

Un hecho que The Last Dance pasó por alto fue la no muy buena relación de Michael Jordan con otras estrellas de la liga, hecho que se evidenció cuando este fue seleccionado para el Juego de las Estrellas de la temporada 84-85.

El director del documental, Jason Hehir, mencionó en una entrevista que, en ese partido, Jordan se encontró con Isaiah Thomas, pero no lo saludó, ganándose la fama de engreído.

4) EL LADO FAMILIAR DE MICHAEL JORDAN

Juanita Vanoy, ex esposa de Michael Jordan. (Foto: AFP).

La cara familiar de Michael Jordan fue prácticamente omitida en The Last Dance. Solo en el tramo final, tres de los hijos de Jordan hablaron por poco espacio de tiempo. Tampoco se resaltó que Jordan mantuvo matrimonio con Juanita Vanoy, con la que se separó el 2006.

3) LAS AUSENCIAS DE KARL MALONE Y BRYON RUSSELL

Michael Jordan junto a Karl Malone. (Foto: AFP).

No fue una, sino dos las finales que jugaron los Chicago Bulls contra los Utah Jazz. Pese a ello, The Last Dance no incluyó las declaraciones de Karl Malone, sino el mejor jugador de los Jazz, ni de Bryon Russell, el defensor de Jordan en el tiro final.

La ausencia de Malone y Russell se hace más notoria porque sus compañeros de equipo sí estuvieron presentes. Además, es extraño pues Malone amigo cercano de Michael Jordan y la palabra de Russell podría haber aportado mucho en la anécdota de dicha jugada.

2) NO HUBO MUCHO ESPACIO PARA JERRY KRAUSE

El Gerente de los Chicago Bulls, Jerry Krause, falleció el 2017. Sin embargo, el documental recogió algunas declaraciones que Krause hizo en vida y que nunca habían salido a la luz. Pero en líneas generales, Krause es pintado como el villano del documental, y en gran parte de manera justificada debido a la pésima relación que mantenía con los jugadores y el cuerpo técnico.

Jerry Krause apareció poco en el documental. (Foto: NBA.com)

Fuera de ello, The Last Dance pudo haber hecho algo más con la figura de Krause pues no se le puede quitar que fue el gran responsable del éxito de los Chicago Bulls.

1) POCOS MINUTOS PARA KOBE

Kobe Bryant jugó toda su carrera en la NBA en Los Ángeles Lakers | Foto: AP

Pese a ser considerado el sucesor de Michael Jordan, Kobe Bryant tuvo pocos minutos en el corte final de The Last Dance. Es sabido que, antes de su fallecimiento, Kobe tuvo una participación muy abierta con el documental, pero al final del día no se respondieron cosas obvias como cuál era la verdadera relación entre ambos o si había algún tipo de resentimiento entre alumno y maestro.

Teniendo en cuenta que The Last Dance se terminó de editar pocas semanas antes de su estreno, puede que el director haya decidido eliminar varias de las declaraciones de Bryant por respeto a su familia y su memoria.

LOS ERRORES DEL DOCUMENTAL

UN ERROR EN LA TABLA

Insignificante, pero fallo al fin y al cabo. En un panel de una clasificación de la temporada 85/86 podemos ver en sexta posición a los Wizards, algo que no era posible, ya que el equipo de Washington se llamaba por aquellos tiempos Bullets, y no se llamó Wizards hasta 1997. La ESPN ha admitido el error y ha anunciado que lo subsanarán de cara a próximas emisiones. De hecho también será corregido en los episodios ya colgados de The Last Dance en Netflix.

SE METIERON CON MICHAEL JORDAN

El error en The Last Dance que más disgustó a los fanáticos tiene que ver precisamente con Michael Jordan. La imprecisión surge cuando se hace un recuento de la segunda temporada del entonces reinante Novato del Año. Y es que, debido a una lesión en el pie, dicha temporada tuvo una restricción de minutos en los juegos. El error viene aquí: en el documental se sugiere que Michael Jordan se limitó a jugar 14 minutos por partido hasta los playoffs. Sin embargo, esto no es cierto.

Michael Jordan sí jugó solo 14 minutos o menos, pero solo en los dos primeros partidos tras el regreso de su lesión. De hecho, ya en su séptimo partido jugaba 22 minutos, para el décimo primero subió a 31 minutos y en el penúltimo juego de la temporada regular, permaneció en el campo por 37 minutos.

AÚN MÁS ERRORES

Durante la escena en la que los Bulls luchan por un lugar en los playoffs en 1986, se cuenta una historia de cómo Chicago necesitaba ganar un juego contra los Pacers para asegurar un lugar en los playoffs, culminando con Michael Jordan atrapado en el banco debido a la restricción de minutos y su compañero de equipo John Paxson salvando la temporada. Sin embargo, después de esa victoria, en la que Jordan jugó 28 minutos, los Bulls aún tuvieron que ganar tres de sus próximos cuatro juegos antes de superar a los Cavaliers.

Por otro lado, los Bulls terminaron perdiendo en la primera ronda ante los Celtics, que según la película presentaban cuatro miembros del Salón de la Fama. Sin embargo, los eventuales campeones en realidad tenían cinco jugadores: Larry Bird, Kevin McHale, Robert Parish, Bill Walton y Dennis Johnson.

