Llegó el último baile. Los dos últimos episodios (de 10) de The Last Dance ya están disponibles en Netflix y, con ellos, se completa una verdadera radiografía de la temporada 1997-1998 de la NBA, que terminó con los Chicago Bulls como campeones, y de su protagonista, Michael Jordan.

Pero una vez más, el controvertido Dennis Rodman, esta vez junto al luchador Hulk Hogan, fue protagonista de una de las anécdotas más sonadas del documental. Esta vez tiene que ver con cómo puso en peligro el sexto anillo de los Chicago Bulls debido a su comportamiento errático de cara a la final del campeonato.

Dennis Rodman, exbasquetbolista y leyenda de la NBA con los Chicago Bulls

DENNIS RODMAN Y HULK HOGAN: UNA PAREJA DE TEMER

Un alma libre. Dennis Rodman es considerado uno de los mejores rebotadores de la historia de la NBA, pero su nombre está asociado a excentricidades. En el último episodio de The Last Dance, se cuenta cómo El gusano se saltó uno de los entrenamientos después del tercer partido de las finales. El jugador, pieza clave de los Chicago Bulls, se ausentó del entrenamiento para irse a luchar en un evento de la WWE junto a Hulk Hogan denominado WCW Monday Nitro.

El comportamiento de Dennis Rodman podría haber causado sorpresa en cualquier entrenador, sin embargo, Phil Jackson sabía que tenía que ser condescendiente con él para que estuviera en su mejor forma, pese al peligro de una posible lesión.

“No estaba tratando de hacer nada en especial. Simplemente trataba de ser Dennis Rodman, ya sabes, jugar al baloncesto, irme de fiesta, estar con chicas...”, declaró el propio Rodman en el último episodio de The Last Dance sobre la increíble anécdota.

Increíblemente, tras ello, Dennis Rodman fue pieza clave del campeonato de los Chicago Bulls junto a Michael Jordan y Scottie Pippen.

“Creo que Phil (Jackson) se dio cuenta de que necesitaba siempre ser yo, hacer lo que tenía que hacer. Ellos tendrían siempre mi 100%”, agregó Dennis Rodman en el episodio.

Dennis Rodman, el ala pívot de peinados extravagantes que hizo de los rebotes una forma de figurar en la NBA | Foto: AP

LOS ERRORES DEL DOCUMENTAL

UN ERROR EN LA TABLA

Insignificante, pero fallo al fin y al cabo. En un panel de una clasificación de la temporada 85/86 podemos ver en sexta posición a los Wizards, algo que no era posible, ya que el equipo de Washington se llamaba por aquellos tiempos Bullets, y no se llamó Wizards hasta 1997. La ESPN ha admitido el error y ha anunciado que lo subsanarán de cara a próximas emisiones. De hecho también será corregido en los episodios ya colgados de The Last Dance en Netflix.

SE METIERON CON MICHAEL JORDAN

El error en The Last Dance que más disgustó a los fanáticos tiene que ver precisamente con Michael Jordan. La imprecisión surge cuando se hace un recuento de la segunda temporada del entonces reinante Novato del Año. Y es que, debido a una lesión en el pie, dicha temporada tuvo una restricción de minutos en los juegos. El error viene aquí: en el documental se sugiere que Michael Jordan se limitó a jugar 14 minutos por partido hasta los playoffs. Sin embargo, esto no es cierto.

Michael Jordan sí jugó solo 14 minutos o menos, pero solo en los dos primeros partidos tras el regreso de su lesión. De hecho, ya en su séptimo partido jugaba 22 minutos, para el décimo primero subió a 31 minutos y en el penúltimo juego de la temporada regular, permaneció en el campo por 37 minutos.

AÚN MÁS ERRORES

Durante la escena en la que los Bulls luchan por un lugar en los playoffs en 1986, se cuenta una historia de cómo Chicago necesitaba ganar un juego contra los Pacers para asegurar un lugar en los playoffs, culminando con Michael Jordan atrapado en el banco debido a la restricción de minutos y su compañero de equipo John Paxson salvando la temporada. Sin embargo, después de esa victoria, en la que Jordan jugó 28 minutos, los Bulls aún tuvieron que ganar tres de sus próximos cuatro juegos antes de superar a los Cavaliers.

Por otro lado, los Bulls terminaron perdiendo en la primera ronda ante los Celtics, que según la película presentaban cuatro miembros del Salón de la Fama. Sin embargo, los eventuales campeones en realidad tenían cinco jugadores: Larry Bird, Kevin McHale, Robert Parish, Bill Walton y Dennis Johnson.

VIDEO RELACIONADO

Dennis Rodman: Director de “The Last Dance” reveló sus curiosas exigencias para entrevista

Dennis Rodman: Director de "The Last Dance" reveló sus curiosas exigencias para entrevista

TE PUEDE INTERESAR