Michael Jordan es una de las estrellas más grandes del Baloncesto en la historia del mundo. La estrella de la NBA ganó diversos campeonatos a lo largo de su carrera y muchas personas lo admiraban por ello. Sin embargo, solo una persona se consideraba su mayor confidente y ese era James Jordan, su padre, quien caminó a su lado durante todos esos años de esfuerzos y victorias que recibió incluso los trofeos de su hijo con alegría y orgullo.

Lastimosamente, esta historia de amor fraternal terminó un día de la forma más inesperada para ambos, cuando se reportó que James Jordan había estado desaparecido por varias semanas en el verano de 1993. La policía de Carolina del Norte reportó que se estaba buscando al patriarca Jordan por el área rural de la ciudad de Fayetteville, pero todo terminó en tragedia.

Su cuerpo se encontró semanas después en un pantano con un extremo caso de descomposición y no fue reconocido inmediatamente. El caso se convirtió rápidamente en uno de los más comentados en la época por como se desarrollaron los hechos al encontrar a los culpables, y de hecho uno de ellos sigue clamando su inocencia hasta el día de hoy.

¿Qué pasó esa terrible tarde con James Jordan? En este artículo detallaremos cómo se desarrolló uno de los momentos más terribles para Michael Jordan, su hijo, que tuvo que enterarse de la muerte de su padre semanas después de su desaparición de la peor forma posible.

¿CÓMO MURIÓ JAMES R. JORDAN SR.?

James y Michael eran muy unidos (Foto: NBA)

Todo sucedió un 23 de julio de 1993. Según el reporte oficial de la policía, Jordan estaba regresando de un funeral a su hogar por la carretera 74 del sur de Lumberton, en Carolina del Norte. Él estaba muy cansado así que decidió tomar un pequeño descanso. Fue entonces que dos sujetos, identificados luego como Daniel Andre Green de 18 años y Larry Martin Demery de 17 divisaron el auto que recientemente Michael Jordan le había comprado, un Lexus SC400 rojo con la placa UNC0023.

Ellos se acercaron y, si bien la versión de esta historia cambia con la confesión de los acusados, todo parece indicar que uno de ellos disparó contra el pecho de Jordan matándolo mientras dormía. Ambos robaron el vehículo del padre de Michael y se deshicieron del cuerpo. La policía tardaría semanas en recuperarlo en agosto y otras semanas en identificar que realmente se trataba de James R. Jordan Sr.

Green y Demery se dieron cuenta que la persona a la que habían asesinado era el padre de Michael Jordan porque robaron los anillos del campeonato de la NBA que el jugador le había regalado a su padre y porque hicieron numerosas llamadas del celular de James Jordan. Esto llevó finalmente a que ambos sean capturados y condenados a prisión por este y otros crímenes menores.

Michael Jordan se retira en 1993 por la muerte de su padre James (Foto: NBA)

Tal como anunció The New York Times en 1993, el sheriff del condado indicó que encontraron el auto de James en la carretera 24, sin signos de forcejeo y ningún rastro de sangre, por lo que al principio el caso no estaba muy claro como para resolverse. Fue el testimonio de Demery que confirmó todos los hechos e intentó acusar a Green para salvarse, pero al final ambos fueron llevados a la cárcel ante la negativa de este último a declarar.

Dos meses después de identificar a James por los registros dentales del dentista de la familia, Michael Jordan se retiró de la NBA por primera vez, causando un choque tremendo en el mundo del deporte. “Me hizo darme cuenta de lo corta que es la vida, qué tan rápido pueden terminar las cosas, tan inocentemente”, dijo Jordan en la conferencia de prensa anunciando su retiro. “Y pensé que hay momentos en la vida en los que tienes que dejar de lado los juegos. Quería darle más tiempo a mi familia. He sido muy egoísta al centrar las cosas en mi carrera en el baloncesto. Ahora es tiempo de ser desinteresado con ellos”.

Si bien en el 2010 el caso estuvo también involucrado en un escándalo de la investigación de Carolina del Norte, uno en donde los técnicos de laboratorio omitieron evidencia durante años, el caso de Jordan fue retirado de la lista de más de 200 registros involucrados, por lo que la evidencia que se presentó habría sido toda la que se encontró realmente.

Michael Jordan fue afectado profundamente por la muerte de su padre (Foto: NBA)

El caso ha tenido algunas revisiones y los acusados han intentado alegar su inocencia, pero fue en el 2018 donde todo dio un giro por la confesión de Green, que tenía 45, sobre lo que pasó realmente. Según informó The Chicago Tribune en una entrevista que le hicieron, Demery y Green estaban en una fiesta cercana a donde fue asesinado James. Demery se fue temprano, solo para regresar pasada la medianoche para pedirle ayuda a Green a deshacerse de un cuerpo.

Según cuenta, Green nunca presenció el disparo y a pesar de que será elegido nuevamente el 14 de octubre del 2021 para la libertad condicional, existe muy poca evidencia física que pruebe su testimonio. Es muy poco probable que alguno salga libre luego de todo lo que pasó en 1993. Luego de la muerte de su padre, Michael intentó una temporada en el béisbol profesional, pero luego regresó a su deporte madre para la temporada de 1994-95.

A pesar de que se retiró dos veces más en 1998, en el 2003 y ganar otros tres campeonatos con los Bulls, nada volvería a ser igual luego de lo que pasó con su padre. Algunos entusiastas incluso comentan que la muerte se relaciona con la adicción del jugador con las apuestas, hecho que se reveló después, pero nunca se encontró que el asesinato de su padre se relacionara con ello.

