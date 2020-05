Es normal que las celebridades utilicen un nombre distinto para realizar reservaciones. Tom Hanks, por ejemplo, era ‘Harry Lauder’ para formar en los libros de hoteles, George Clooney llegó a ser ‘Arnold Schwazenegger’ y la mediática Paris Hilton ‘Tikerbell’. En el deporte, Michael Jordan tomó la misma decisión y fue ‘Leroy Smith’.

Más de una leyenda se generó entorno al nombre utilizado por MJ para despistar paparazzis. En varias conferencias dijo: “Da igual que se trate de Michael Jordan o de Leroy Smith”, refiriéndose a que daba igual a que sea Jordan o un don nadie. ¿Pero quién era el tal Leroy Smith? ¿Existió?

Tenemos que remontarnos a finales de los 70. Michael estudiaba en Laney High School de Wolmington, Carolina del Norte, y jugaba al básquet. Tras un entrenamiento el gimnasio que hoy lleva su nombre, a Jordan lo enviaron al equipo B por decisión de Clifton “Pop” Herring. Este entrenador lo dejó afuera del equipo A, porque prefirió a otro jugador, un tal Leroy Smith.

Smith medía dos metros, unos 20 centímetros más que el joven Jordan, un diferencial importante en aquella época.

En ‘The Last Dance’, serie documental en Netflix del ídolo de los Chicago Bulls, la madre de Michael recuerda que aquel día, llegó a su casa y se encerró a llorar en su habitación. Sin embargo, desde esa oportunidad, su competitividad aumentó. Fue el combustible para su carrera.

Jordan empezó a destacar en el equipo B. Incluso, las tribunas lucían más llenas que el A solo para verlo jugar a él, mientras Leroy Smith sumaba pocos minutos.

“Todo comenzó cuando el entrenador Herring me cortó. Fue una lección para mí", reveló MJ en 1991. Luego se convertiría en leyenda. Pero ¿qué sucedió con Leroy Smith? Deambuló sin éxito por equipos de Inglaterra, Francia, Alemania, estudió psicología y después de retirarse, trabajó en la NBC Universal y se convirtió en CEO de una empresa de consultoría en medios de entretenimientos.

Leroy Smith no tuvo éxito como estrella de básquet y se dedicó a los negocios de entretenimiento. (Foto: Agencias)

Cuando Jordan ingresó al Salón de la Fama de la NBA, en septiembre de 2009, en su discurso recordó cómo aquel entrenador del equipo de su instituto prefirió a Leroy Smith antes que a él.

“Leroy Smith era un muchacho cuando fui excluido. Aún mide dos metros y probablemente juega igual. Pero comenzó su carrera conmigo. Cuando él llegó al equipo y yo no, quise demostrarle no solo a él, no solo a mí, sino también al entrenador que lo eligió a él y no a mí, que había cometido un error", explicó.

En aquella oportunidad, en el Symphony Hall, se encontraban estrellas como Scottie Pippen, Dennis Roadman, Tim Duncan y... Leroy Smith.

