“The Last Dance” (“El último baile” en español) es una serie documental de 10 episodios producida por ESPN y dirigida por Jason Hehir. El show se centra en la temporada 1997-98 de los Chicago Bulls, la que sería la última de Michael Jordan en la franquicia de Illinois. Esta apasionante producción ha llegado con éxito a Netflix donde se ha convertido en una de las más vistas de la temporada.

El brillante trabajo de investigación, documentación y acercamiento del documental dirigido por Jason Hehir, que se mete hasta el fondo en el pasado de la leyenda sin esconder los trapos sucios y unas tiranteces que aún no se han ido con el paso de los años. Sus problemas con los Pistons, con la directiva o con los entrenadores están sobre la mesa.

A pedido de los fanáticos “The Last Dance” adelantó su fecha de estreno al 19 de abril de 2020 para Estados Unidos a través de ESPN. Para el resto del mundo (incluido España, Argentina y México), los episodios llegaron a Netflix un día después de su emisión original, el 20 de abril.

“Mientras la sociedad navega tiempos difíciles sin deportes, los aficionados siguen buscando en el mundo del deporte una salida para disfrutar una experiencia colectiva. Escuchamos los pedidos de los fans para adelantar el lanzamiento de la serie, y estamos felices de anunciar que pudimos acelerar el calendario de producción para hacerlo”, se puede leer en el comunicado oficial de ESPN.

Con el estreno del episodio 3 y 4 de ‘El último Baile’, las anécdotas sobre la excéntrica vida de Dennis Rodman salieron del baúl de los recuerdos y una de las que más llamó la atención fue cuando el propio Jordan encontró a The Worm ‘in fraganti’ con Carmen Electra.

La anécdota empezó cuando Rodman le solicitó un permiso al coach Phil Jackson para ir de vacaciones unos días a Las Vegas. “Tú verás Phil, pero si le dejas ir no le vamos a volver a ver”, le dijo Jordan al entrenador y justamente eso fue lo que casi termina por suceder.

“Tuvimos que ir a sacar su culo de la cama. No voy a contar lo que había en esa cama o dónde estaba o cosas por el estilo”, afirmó Su Majestad en una entrevista que concedió al programa Good Morning America. ¿Y con quién estaba Rodman? Pues la misma protagonista lo contó.

“Llamaron a la puerta y era Michael Jordan. Me escondí. No quería que me viera así y me metí detrás del sofá con las sábanas encima”, confesó la actriz Carmen Electra, quien fue la esposa de Dennis Rodman durante un tiempo.

¿POR QUÉ JORDAN ES EL MEJOR DE LA HISTORIA?

1) Mejor anotador de puntos

De las estadísticas que existen para evaluar a un jugador, todas sirven, pero la principal es, guste o no, los puntos anotados. Y ahí Jordan es brutal y, sobre todo, constante. Promedió 31.1 en 13 temporadas y elevó ese número en los playoffs (33.4).

Jordan fue potencia también en rubros defensivos, como lo demuestra su inclusión en 4 quintetos ideales del año y su nombramiento de 1988 como mejor defensa de la liga.

2) Líder en el clutch en playoff

Bastaría recordar su show final ante los Utah Jazz, en 1998, con robo a Karl Malone y canasta ganadora a solo 6 segundos del pitazo, para hacerlo vencedor del debate, pero no es solo eso. Jordan jugó seis finales y las ganó las seis.

Y en las seis fue elegido el MVP de dichos playoffs, es decir, el más destacado de todos los finalistas en pista. Hablamos de un jugador que se mejoraba, y no por poco, en la hora límite.

3) Dominio de una década

Tras seis temporadas de adaptación a la liga, Jordan ejerció total control de la NBA en los años 90: hexacampeón en dos tandas (primero del 91 al 93 y, luego de su retiro, del 96 al 98).

En su dominio venció a estrellas que, si no se hubieran topado con él, quizá habrían al menos tenido un anillo: Barkley (Suns), Ewing (Knicks), Malone (Jazz), Stockton (Jazz) y Miller (Pacers), miembros todos del Salón de la Fama.

En su inicio en la NBA ya se había cruzado con Bird (Celtics), Magic (Lakers) y Thomas (Pistons), a los que no paró hasta vencer.

4) Hizo hegemónica a una franquicia

Los Bulls solo fueron candidatos a ganar la NBA con Jordan. Antes y después de él, fueron un equipo promedio. En su año 1, los metió a playoff, y en su año 7, los hizo campeones. Con los Bulls, Jordan nunca dejó de ir a la post-temporada. LeBron, con los Cavs desde el 2003-2004 recién llegó a los playoff en su tercera temporada.

A diferencia de otros proyectos, Jordan ganó su primer triplete con unos Bulls formados por tres jugadores provenientes del draft (Armstrong, Grant y Pippen), un pivote intercambiado a Knicks como Cartwright y un sexto hombre especialista como Paxon.

No habían grandes figuras adquiridas como sí ocurrió en su segundo triplete (96-98).

En lugar de irse a otra franquicia para ser campeón, Jordan afrontó todo desde su equipo de origen.

5) Un currículo casi perfecto

Superior en la data y en los intangibles, Jordan también gana en la trayectoria inmaculada. Su rol de estrella lo hizo ser promotor de una liga que luego de ser popular en los 80 con el duelo Magic vs Bird, se volvió totalmente conocida en el resto del mundo a partir de su arribo a los primeros planos.

La NBA, tal como hoy la conocemos en términos de popularidad, es lo que es gracias a un Jordan que, además, puede presumir de haber sido la cara de dos oros para su país. Campeón olímpico en 1984, como NCAA, y bicampeón en el 92, cuando por primera vez EEUU acudió a un torneo FIBA con cracks NBA.

Los recientes episodios del documental de Netflix sobre Michael Jordan trajeron nuevamente al frente al siempre excéntrico “The Worm" (Foto: Netflix)

