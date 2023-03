Pese a la polémica que rodea a las cintas de DC Comics debido a la conducta de Ezra Miller y el estreno de “The Flash”, además del fichaje de James Gunn y Peter Safran como directores de la división de cintas de la editorial, el pasado 17 de marzo se estrenó “¡Shazam! La furia de los dioses”, la segunda parte de la historia protagonizada por Zachary Levi.

En la nueva entrega, Billy Batson y sus hermanos adoptivos, que al final de la primera cinta se convirtieron en la familia Marvel, se enfrentan a las hijas de Atlas, que buscan arrebatarle sus poderes y obtener las manzanas doradas con las cuales reconstruir su mundo.

El lanzamiento de la nueva película de DC llega un año después del estreno de “Black Adam”, la cinta protagonizada por Dwayne Johnson y que se basaba en el icónico villano de Shazam.

Póster oficial de "Shazam! Fury of the Gods" (Foto: Warner)

“SHAZAM 2″ DIVIDE ROTTEN TOMATOES

Para nadie es un secreto que Rotten Tomatoes es una de las webs más importantes en la industria del cine, pues sus reseñas y “tomatazos” son un medidor confiable de la crítica tanto de usuarios como de especialistas.

En ese sentido, la primera entrega de “Shazam” ha sido una de las más valoradas en la plataforma, obteniendo un 90% de críticas positivas, solo superada en DC por “Wonder Woman” y “The Suicide Squad”. Sin embargo, la segunda entrega de la saga, “Furia de los dioses”, cayó hasta a un dramático 54% de reseñas favorables.

Esto es un pésimo indicador, pues la caída de 36% es mayor a los 34% que obtuvo de descenso “Wonder Woman 1984″, la olvidable secuela de la historia de Diana Prince.

Por el lado de la crítica, la primera de “Shazam” empató con “Wonder Woman” en un 90% de reseñas positivas, pero la secuela de la historia de Billy Batson cayó 64 puntos y llegó al 26%.

Lo extraño ocurre cuando se revisan las puntuaciones de la audiencia, la cual le da 80% de puntuación, solo dos dígitos por debajo de la primera entrega, que obtuvo 82%.

Cabe destacar que la calificación de los críticos supera en ocho puntos a la audiencia (82% a 90% de calificación) en la primera entrega; mientras que en la secuela se invierten los papeles y son los usuarios los que le dan mayor puntaje por encima de los expertos (80% a 54% de calificación).

Zachary Levi vuelve como el superhéroe en "Shazam! Fury of the Gods" (Foto: Warner)

LAS PUNTUACIONES DEL DCEU

Por varios años, las cintas del Universo expandido de DC han tenido una relación complicada con la crítica de Rotten Tomatoes y en esta oportunidad no fue la excepción.

El 54% de “Shazam! Fury of the Gods” está solo seis puntos por debajo del promedio que poseen las cintas de la editorial en su conjunto, lo cual podría no ser un gran golpe, pero en el ala de los críticos, sí representa una caída dramática.

En el lado de los Top Critic de Rotten Tomatoes, el 26% que ha obtenido la secuela se aleja a menos de la mitad del promedio de DC, que se encuentra en 54%, siendo una de las más bajas en la historia de DCEU, que ya ha tenido malas reseñas como “Batman v Superman: Dawn of Justice” con 24%, “Justice League” de Joss Whedon con 23% o “Suicide Squad” que solo llegó al 21% de las opiniones positivas.

¿Y por las audiencias? En el lado de los usuarios, la calificación del DCEU mejora considerablemente, llegando al 75% de reseñas. Es decir, con el 80% de “Furia de los dioses”, la secuela de Shazam supera al promedio de la editorial en la plataforma.