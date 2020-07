“Sherlock” es una de las grandes series británicas de los últimos años y el papel del famoso detective le quedó como anillo al dedo a Benedict Cumberbatch. La ficción, que ha pasado por innumerables adaptaciones, ha sido muy bien recibida desde el principio.

Las adaptaciones de la historia han sido un éxito durante décadas, saltando de las páginas de los libros a la pantalla grande, como las películas “Sherlock Holmes” y “Sherlock Holmes: A Game of Shadows” de Guy Ritchie; y llegando a los cómics y televisión, que en los últimos años nos ha mostrado las versiones más modernas de Holmes y Watson en “Elementary” y “Sherlock”.

Creado por Mark Gatiss y Steven Moffat, “Sherlock” tenía a Benedict Cumberbatch como el personaje principal y Martin Freeman como el Dr. John Watson. La ficción siguió sus casos más notables con el Londres moderno como escenario principal. La serie continuó durante tres temporadas más (y un episodio especial ambientado en el Londres victoriano).

La serie 'Sherlock' se estrenó el 25 de julio de 2010 y fue creada por la cadena BBC (Foto: BBC)

Si bien la última temporada no fue exactamente la mejor, la serie en su conjunto fue un éxito entre los críticos y el público. Pero, para saber la magnitud del éxito de “Sherlock”, debemos -además- ir hasta sus inicios. Se sabe que la serie tuvo dos episodios pilotos. La primera nunca salió a la luz, hasta ahora…

ASÍ ERA EL PILOTO ORIGINAL DE “SHERLOCK” QUE NUNCA SALIÓ A LA LUZ

El episodio piloto de “Sherlock”, titulado ‘A Study in Pink’ (basado en ‘A Study in Scarlet’), estableció el tono, la narrativa y el estilo visual de la serie, pero no era la versión original.

La serie pasó por dos pilotos porque el primero no salió como se esperaba. Al igual que con todos los programas de televisión, la intención era que “Sherlock” llegara a ser un serie después del piloto pero no fue tan bueno, provocando rumores que apuntaban a un potencial desastre.

Luego, la BBC acordó no emitir el piloto y volverlo a filmar, esta vez con el director Paul McGuigan a la cabeza, e hizo algunos cambios importantes y significativos que llevaron a “Sherlock” a ser desarrollada finalmente como una serie.

SHERLOCK - TEMPORADA 4. Scotland Yard busca la ayuda de Sherlock para resolver un curioso caso que involucra al hijo de un ministro del gabinete y efigies destrozadas de Margaret Tatcher (Foto: BBC One)

La trama para ambas versiones del episodio era la misma, con Sherlock y Watson lidiando con una serie de suicidios misteriosos, pero el ritmo, el diálogo y el estilo visual cambiaron por completo. La mayor suma, y que se convirtió en un detalle favorito de los fanáticos de la serie, fueron los mensajes de texto que aparecieron en la pantalla, lo que ayudó a que el público formara parte de la historia.

“A Study in Pink” fue elogiado por los críticos y fanáticos de las historias, quienes señalaron el uso de la tecnología por parte de los personajes y las secuencias de deducción como las partes más creativas del episodio. Todos esos detalles establecidos por el episodio piloto (la segunda versión) continuaron en el resto de la serie. Aunque la calidad de las historias cayeron después del regreso de la muerte de Sherlock, en la temporada 3.

La jugada de la BBC de anular el primer episodio piloto fue sin duda un acierto. Así como lo fue también el lanzar el episodio no emitido en el DVD de la primera temporada.

