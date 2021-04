Hajime Isayama comenzó “Shingeki no Kyojin” en 2009, y la serie de manga se imprimió exclusivamente a través de los editores de Kodansha Comics. Con el aterrizaje del anime en 2013, gracias a las mentes creativas de Wit Studio, la historia de la Legión de Reconocimiento rápidamente ascendió a las filas de las franquicias de anime populares y es definitivamente una de las series más grandes del mundo a medida que se acercaba rápidamente a su final.

Como era de esperarse, el manga había establecido la publicación de su capítulo final el 9 de abril del 2021, fecha en la que se publicó en Japón el último dibujo de Isayama. Lastimosamente para los fans del anime, aún deberán esperar hasta el 2022 para continuar viendo las aventuras de la Legión y cómo podrán enfrentarse a Eren ahora que se ha vuelto loco y quiere controlarlo todo.

Por su parte, el manga dio un final que a muchos les ha parecido insuficientes para más de 11 años de pura acción, pero de algún modo debía terminar. En realidad, lo que pasó era algo que los lectores habían estado esperando mucho tiempo y se confirmaron diversas teorías de “Shingeki no Kyojin” que habían estado deambulando en las redes sociales.

¿Qué pasó entonces con los personajes al final del manga 139 de “Attack on Titan”? Antes de continuar, debes saber que más adelante habrán spoilers del final del manga de Hajime Isayama, así que si aún no lo has leído, recuerda hacerlo por los canales oficiales antes de continuar leyendo esta nota.

¿QUÉ PASÓ CON CADA UNO DE LOS PERSONAJES DE “SHINGEKI NO KYOJIN” 139 AL FINAL DE MANGA?

1. Los Eldianos - Sin poderes titánicos

Los eldianos (Foto: Kodansha)

Luego de toda la batalla final, Eren muere y con él también desaparecen los poderes titánicos. Con esto, los eldianos quedan libres de la maldición de Ymir y ninguno de ellos posee ahora la habilidad de convertirse en titanes y tampoco nacerá ningún eldiano con esa habilidad en el futuro.

2. Los Titanes - Transformados en humanos

Los titanes que se convirtieron ahora vuelven a ser humanos (Foto: Kodansha)

Como los poderes titánicos fueron eliminados de la Tierra, todos los titanes que deambulaban en la Isla Paradis y aquellos que fueron transformados por los sueros volverán a la normalidad. Será cuestión de ver cómo lograron recuperar a todos estos supervivientes luego de que Eren muriera.

3. Annie Lockhart - Viva

Annie se encuentra con su padre al final de "Shingeki no Kyojin" (Foto: Kodansha)

Annie llegó a convertirse en humana luego de que todos hayan derrotado a Eren en la batalla final. Ella tuvo un final feliz porque se encontró con su padre, quien la había estado buscando desde que Reiner regresó de su misión en la Isla Paradis.

4. Levi Ackerman - Vivo

Levi pudo despedirse de sus amigos en Los Caminos (Foto: Kodansha)

Levi fue uno de los guerreros más golpeados de esta batalla final, perdiendo la movilidad en ambas piernas, la visión en un ojo y prácticamente todo su cuerpo vendado o con cicatrices. Sin embargo, gracias a Los Caminos, pudo despedirse de todos sus compañeros de la Legión, sintiéndose orgulloso de haberlos representado en el campo de batalla.

5. Pieck y Reiner - Vivos

Reiner y Pieck se unieron a los Jaegeristas (Foto: Kodansha)

Los soldados de Marley al final contribuyeron en la caída de Eren, convirtiéndose en humanos al igual que todos los eldianos con los poderes titánicos o convertidos en titanes. Ellos viajarían a la Isla Paradis para ayudar a Historia en su reinado y unirse a los Jaegeristas luego de saber la verdad de Eren.

6. Connie y Jean - Vivos

Connie y Jean vieron a Sasha una última vez (Foto: Kodansha)

Aunque se convirtieron en titanes, ellos también volvieron a la normalidad luego de que Eren fuera derrotado por Armin y compañía. Ellos vieron a Sasha una última vez saludarlos por Los Caminos, para luego unirse en la Isla Paradis a Historia y los demás en el nuevo reinado de los eldianos.

7. Historia Reiss - Viva

Historia tiene una hermosa hija (Foto: Kodansha)

Historia tuvo un parto normal y su hija creció tres años luego de la gran batalla contra Eren. Ella se convirtió nuevamente en la reina de toda la Isla Paradis y comenzó a intensificar sus fuerzas militares porque, aunque ya no tenían poderes, igual eran considerados como una amenaza por su territorio.

8. Armin Arlet - Vivo

Armin sigue vivo al final de "Shingeki no Kyojin" (Foto: Kodansha)

Armin fue quien dio la cara al final de la batalla final y dijo que había matado a Eren cuando lo hizo Mikasa. Él convenció a los de Marley que los eldianos ya no eran una amenaza y que podrían no utilizar sus armas, comenzando así el periodo de paz de tres años.

9. Mikasa Ackerman - Viva

Mikasa siempre visita la tumba de Eren y mantiene la bufanda que le regaló (Foto: Kodansha)

Mikasa fue quien mató a Eren en el último momento de la batalla final, y se llevó su cabeza para darle sepultura. A pesar de que pasaron 3 años, ella sigue estando enamorada de Eren, como lo demuestra al estar siempre a su lado en su tumba ubicada en el árbol donde comenzó la serie.

10. Eren Jaeger - ¿Muerto?

Eren al final parece que mantuvo su alma en los seres vivos (Foto: Kodansha)

Eren falleció luego de que Mikasa le cortara la cabeza dentro del Titán Fundador. En sus últimos momentos, él devolvió las memorias a todos los eldianos y les integró la explicación de sus acciones, por lo que todos al tener esos recuerdos, entendieron que Eren tuvo que elegir el camino del genocida para poder salvarlos a todos. Al final, no se sabe si Eren murió de verdad o su espíritu se distribuyó en los seres vivos, porque un pájaro le arropó la bufanda cuando ella estaba hablando de él. Al final, nunca sabremos si él tuvo que ver, aunque parezca evidente.