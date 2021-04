La legendaria obra de Hajime Isayama llega a su fin. Lee aquí Shingeki no Kyojin 139 manga sub español latino, en donde se retoma la historia tras el fatídico desenlace que nos dejó el final del capítulo 138 en donde vemos a una Mikasa sosteniendo la cabeza de Eren Jaeger que yace aparentemente muerto, decapitado, mientras esta le da el beso de despedida.

Antes de que sigas leyendo, queremos avisarte de que esta nota tiene un alto índice de spoilers así que si todavía quieres esperar a saber qué pasa en el anime, ‘The Final Season’ que será estrenada en el 2022, no sigas leyendo.

¡Cuidado! Alerta de Spoilers más adelante (Foto: NHK)

Si llegaste hasta aquí, es tu propia decisión ya que te contaremos todo el capítulo final de ‘Attack on Titan’.

Shingeki no Kyojin 139: ‘La historia hacia el final de esa colina’

- El capítulo inicia con una conversación de Eren con Armin de niños, mirando la pequeña corriente de agua que pasaba por su tierra natal, Shingashina, antes del ataque de los titanes.

- Eren le cuenta a Armin que él vio el futuro gracias al poder del titán de ataque que había heredado y que prácticamente todo lo que sucedió fue orquestado por él mismo.

- Armin le pregunta a Eren si todo lo que pasó para convertirse en ‘héroe’ fue lo que trajo la destrucción de la humanidad, a lo que Eren responde que sí, reafirmando su intención con un “eso habría sido beneficioso para la humanidad” aunque Armin le recrimina que este haya traicionado a Paradis y a toda la humanidad, a lo que Eren le responde que “era una guerra inevitable y que la humanidad ha perecido en un 80%”, confirmando que unos pocos nada más han logrado sobrevivir al retumbar.

- Armin se asusta y asombra y le pregunta con mucho pesar a Eren si “en realidad necesitaba hacer todo eso por ellos”. Eren responde que sí y que lo acompañe para llevarlo a un lugar al que él quería ir de niño, donde comenzó todo, la historia de Ymir Fritz.

- En un río de lava, Eren le pregunta a Armin en qué punto de la conversación iban, este le responde que “el poder del titán fundador y el hecho de que el mismo poder titán de Ymir siga prevaleciendo durante 2 mil años”.

- Eren le cuenta a Armin que la persona que lo transformó en un genocida sin causa ni ley fue la propia Ymir y fue una realidad a la cuál él no quiso enfrentar y que se sintió ‘esclavizado’, haciendo lo mismo que Ymir que se auto esclavizó por amor al rey de ese entonces.

- Ahora vemos al Eren mayor junto con un Armin también más crecido. Eren le dice a Armin que Ymir puso su corazón para luchar por su libertad post muerte en ‘los caminos’ usando el poder titán; sin embargo, era un bucle de dolor interminable que siempre terminaba con el fallecimiento y nacimiento de nuevos titanes, es así que Eren, al ver que podía ponerle un fin, decidió entregarse y ser liberado por amor, todo gracias a Mikasa.

- Eren todavía no entiende cómo es el tema del amor que siente por Mikasa y le dice a Armin que “no sabe cómo pero las decisiones de Mikasa lo han llevado a dar su propia vida para que ella también pueda seguir su propio camino y vivir, ya no pelear”. También le confirma a Armin que todo lo que vio en la ceremonia donde besa la mano de Historia cuando se condecora como reina es cierto y era todo lo que estaba pasando, desde la guerra de Marley, la de Paradis, el posterior ‘Retumbar’ y su muerte.

- Eren le dice que ya no sabe qué hacer, su cabeza esta hecha un desastre puesto que el causar tanto daño para llegar a un final a todo fue prácticamente su culpa y es que este lo supo desde que vio a Bertolt entrar a la Muralla Rose por primera vez así como todos los hechos siguientes.

- Armin se sorprende y es que la persona que prácticamente orquestó todo, reiterándolo una vez más, fue el mismo Eren.

- Armin ve su rostro lleno de tristeza y dolor, lo toma de la mano para seguir ’avanzando’ juntos, lo que nos lleva al mar, el lugar que tanto querían ver juntos y Armin le pregunta a Eren sobre el posible futuro de Mikasa. “¿Crees que se irá a vivir con otra persona?”, “Bueno, no lo sé”, le responde Eren. Es aquí donde Armin le propina un puñetazo que deja a Eren tirado en el agua mientras es recriminado por “pisotearle el corazón a Mikasa” (recordemos que Eren le dijo que la odiaba y aborrecía por ser una ‘esclava’). A lo que Armin pone una cara de ‘satisfacción’ al saber que curiosamente él sí tendría un futuro con alguien (si no es Annie, no sé quién).

- Es aquí donde se presentan los deseos egoístas de Eren absolutamente desesperado, mostrando el lado más claro de la humanidad, en donde este dice que “odia lo que está pasando, que quisiera que Mikasa lo amara por toda la eternidad aún así tenga que llorarle por diez años más”.

- Eren desesperado y devastado, le dice a Armin que por favor sea feliz, tanto él como los demás y que sigan viviendo.

- “No quiero morir, quiero estar con Mikasa”, le dice Eren a Armin que le responde “¿no hay otra manera?” con los ojos a punto de ‘explotar’ en lágrimas, Eren le dice que no, que con todo lo que ha hecho, ya no hay otra manera de salir adelante y terminar con el ciclo.

- Eren le muestra el mundo post ‘Retumbar’ y cómo se encuentra, diciéndole que él habría tratado de construir un nuevo mundo plano como el que se ve aunque eso ya no es posible. Comienza a recordar su nacimiento en donde su padre Grisha le pone su nombre y le dice “Eren, eres libre”, a sabiendas de lo que iba a pasar en el futuro en el que él sería el encargado de cerrar el ciclo de dolor.

- Eren le dice a Armin que ya es hora y que borrará todos sus recuerdos, desapareciendo junto con el poder de los titanes y Armin, llorando, le agradece por ser un ‘asesino’ que sacrificó todo con el fin de cerrar ese bucle de más de 2 mil años. “Te juro que no dejaré que haya sido en vano”, le dice Armin mientras Eren lo mira con tristeza.

- Se dan un triste abrazo y Eren le repite lo que una vez le dijo en la batalla de Shingashina, “no sé qué pasará después de mi muerte, pero de lo que sí estoy seguro es que la esperanza de la humanidad, eres tú, Armin”, mientras sostiene una concha marina.

- Salimos de los ‘caminos’ y volvemos a la realidad. Los titanes que habían sido transformados han comenzado a tomar forma humana y Armin despierta. “Esos fueron los recuerdos...” mientras la figura de alguien aparece entre el vapor y le llama por su nombre, era Mikasa, que con mucho pesar y dolor sostiene la cabeza de un Eren decapitado y muerto entre sus brazos mientras que Armin, al verlo, rompe en llanto al saber que su amigo no volverá a estar con ellos jamás, juntándose los tres por última vez con el abrazo más fatídico en la historia del manga de Shingeki no Kyojin.

- “¿A ti también te mostró sus recuerdos?” le dice Mikasa y Armin responde llorando “sí, vi las consecuencias de tu elección”. Eren le dio libertad a Mikasa para que decida, por fin, qué hacer.

- “El poder de los titanes desaparecerá de este mundo”, prosigue Armin mientras vemos cómo todas las personas vuelven a ser humanas.

- Jean, Reiner, Connie, Annie, Pieck, Gabi, Falco y todos los demás están anonadados. Jean y Reiner revientan en lágrimas puesto que Eren le mostró a todo el mundo sus recuerdos y a cada uno, una conversación completamente distinta, mostrando la verdad y diciéndoles que vivan y sean lo más felices posible.

- Annie se reúne por fin con su papá, Reiner ya no morirá por el poder titán y se reencuentra con su madre, Gabi y Falco también, mientras en el humo un último recuerdo se les aparece a Connie (que dicho sea de paso volverá a ver a su madre) y Jean, era el de Sasha ‘entregando su corazón’ con una sonrisa mientras se desvanece. Jean y Connie lloran.

- Ahora vemos al capitán Levi, extremadamente malherido, ensangrentado, sentado en una roca con las vendas llenas de sangre por la batalla y este ve que en el humo están todas las personas que él quería y que ya habían fallecido. Desde Erwin hasta Hange, todos ‘entregando sus corazones’, es así que él hace el símbolo de la libertad y el cuerpo de exploración, ‘entregando su corazón’ también cual misión cumplida se tratara, mientras se desvanecen los recuerdos con el humo.

- Volvemos a Armin y Mikasa que conversan sobre un lugar para enterrar la cabeza de Eren y Armin le dice a Mikasa que se lo lleve a un lugar donde pueda descansar en paz. Mikasa deja su equipo tridimensional y se va con la cabeza de Eren sin rumbo conocido.

- Ahora vamos con el ejército de Marley que no confía que ya no son titanes y que les pueden hacer daño, es aquí donde aparece el papá de Annie para defenderlos pero la desconfianza continúa hasta que llega Armin a poner el freno a la situación, “Paradis, Eldia, el que mató a Eren Jaeger fue el ‘titán de ataque’”, haciendo alusión al nombre del manga, Shingeki no Kyojin mientras se ve cómo Mikasa sostiene la cabeza de Eren sin rumbo.

- Tres años pasan de lo que el mundo ahora conoce como la ‘batalla entre el cielo y la Tierra’. Historia aparece junto con su hijo en brazos y el granjero atrás, el papá del mismo. Eldia y la oleada de seguidores de Eren Jaeger se reforzaron militarmente ante un posible ataque del resto del mundo tras lo sucedido. Toda la isla junta grita “¡Si pierdes mueres, si peleas vives, si no peleas, no ganas, pelea, pelea, PELEA!”, palabras que Eren se repetía constantemente.

- El final no es feliz, puesto que vemos cómo Historia, que comanda ahora todo Eldia, sabe que tiene a una parte del mundo en su contra y están a la espera de los posibles eventos que podrían pasar como un ataque mundial.

- Armin sigue hablando de fondo y dice “no sé si Eren estaba en lo cierto, esta guerra no terminará hasta que Eldia o el mundo se rindan. Eren decidió dejarnos este mundo a nosotros y ahora estamos vivos en un mundo sin titanes”.

- Vemos que se va un barco en el que están adentro Jean, Pieck, Reiner, Connie, Armin, Annie, llegando a Paradis, mientras Historia los espera en el puerto donde no saben qué futuro les espera, a lo que Connie les pide que confíen en Historia.

- Vemos ahora en otra imagen a Gabi y Falco, ya más crecidos, cuidando a Levi que está en silla de ruedas y a Onyankopon mirándolos mientras Armin relata: “Nuestra historia, ¿por qué los intentaron matar terriblemente? Aparece en la isla Paradis para apalear a la paz por la historia que hemos visto”. “Déjalo todo”, recuerda Armin mientras un ave bota una de sus plumas en la mano de Armin en el barco.

- Tras esto pasamos a Shingashina, específicamente, al lugar en el que comenzó toda la historia de Shingeki no Kyojin y en donde Eren se levantó llorando.

- Mikasa se encuentra al lado de la tumba de Eren, donde enterró su cabeza, bajo el mismo árbol donde todo inició. “Eren, iré a ver a todos pronto, ¿estás feliz?” dice mientras toca el retazo de la tumba con mucho pesar mientras recuerda cuando lo despertó de ese letargo en el que él mismo lloraba.

- Con las lágrimas en los ojos, Mikasa dice “quiero verte de nuevo” y misteriosamente aparece un ave que agarra su bufanda (que el mismo Eren le regaló) y se va, volando en libertad y ella le dice “Eren, quiero decirte, GRACIAS”.

Tras esto finaliza el manga de Shingeki no Kyojin 139 y la serie en su totalidad con un mensaje de Kodansha de agradecimiento tanto a los fans por los once años leyendo y por hacer de ‘Attack on Titan’ uno de los mangas más importantes de la historia, así como también el anime. Agradeciendo también a Hajime Isayama por ser el autor de la obra durante todo este tiempo.

