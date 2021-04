“Shingeki no Kyojin” y su capítulo final del manga ha sido completado y entregado por el mangaka original Hajime Isayama. Con él, la pieza final de la historia original que imaginó llega a un final apropiado de este viaje apocalíptico. Los fanáticos del manga lo han visto crecer desde los humildes comienzos de un grupo heterogéneo de adolescentes que se desplazaban en Equipo de Maniobra Vertical para luchar contra los titanes.

Isayama creó originalmente “Attack on Titan” en 2006 como un libro de 65 páginas, su trabajo finalmente generó suficiente interés como para verlo publicado como una serie en la revista Bessatsu Shōnen a partir de septiembre de 2009. Desde entonces, “Shingeki no Kyojin” se ha convertido en una franquicia histórica y de exportación líder de la cultura japonesa, siguiendo las aventuras de un grupo de jóvenes guerreros conocidos como Survey Corps que aparentemente protegen su asediada ciudad de los ataques Titanes.

Esta historia de horror, acción visceral y emoción cruda se expandió con el tiempo en discusiones más amplias sobre los legados del dolor involucrados en el grave conflicto entre los pueblos, así como la degradación gradual de la moral personal frente a la incesante y desesperada supervivencia de una sociedad que fue aislada del mundo exterior tratando de dejar atrás un pasado por el cual fueron despreciados y condenados a vivir una vida miserable ante los ojos del mundo.

Sin embargo, este viaje que Isayama comenzó hace más de una década termina ahora. Según un informe de Comicbook, Isayama tuiteó el miércoles 30 de marzo que había entregado el capítulo final, el Capítulo 139 a su editor, completando la historia de “Shingeki no Kyojin” que comenzó en 2009. “La he enviado”, escribió. en un tweet, según su traducción. “A partir de ahora, “Attack on Titan” es una serie que espero que lea tanta gente como sea posible, ¡así que gracias!”

CUANDO SERÁ PUBLICADO EL CAPÍTULO FINAL DEL MANGA DE “SHINGEKI NO KYOJIN”

Después de 12 años de publicación, el manga Attack on Titan está llegando a su fin. (Foto: Shonen Magazine Comics)

“Attack on Titan”, si bien es una historia espantosa y espiritualmente inquietante que a menudo representa las pesadillas con detalles intrincados y horribles tanto física como emocionalmente, es un logro artístico de Isayama que ha generado todo tipo de medios como una potencia de franquicia, incluido el manga derivado, novelas ligeras, videojuegos y una serie de televisión de anime que recientemente se coronó como el programa de televisión más popular del mundo.

Un producto de un mangaka dedicado con una inclinación por realizar el tipo de imágenes vívidas de sueños que despiertan a los niños de su sueño, los fanáticos han atravesado muchos giros inquietantes y conmovedores en este camino sangriento y brutal a través de la vida de Eren Jeager y sus amigos que luchan contra monstruos. Según una entrevista con ONE Championship, el próximo desafío de Isayama no será un manga nuevo. En cambio, planea abrir un spa en su Japón natal.

La gran duda del fandom es si el final de "Shingeki no Kyojin" los dejará a gusto. (Foto: Instagram)

El capítulo 139 de “Attack on Titan” sale a la venta el 9 de abril en las páginas de la revista Bessatsu Shōnen, con una traducción al inglés de Kodansha Publishing y el volumen final debutará el 9 de junio de 2021.

En declaraciones a Comic Natalie, Isayama confirmó que “he estado diciendo durante los últimos ocho años que terminaría [Attack on Titan] en tres años, y finalmente, parece que se completará”. “Ha tardado mucho en llegar, pero espero que sigan conmigo hasta el final. El equipo editorial nunca me apresuró a terminar la serie, pero me han preguntado continuamente cuándo terminará “. Gracias por esperarme. Haré todo lo posible hasta la última página para que se sienta satisfecho con lo que ha leído “.

CUANDO SERÁ ESTRENADA LA TEMPORADA 4 PARTE B DE “SHINGEKI NO KYOJIN”

La fecha de lanzamiento de “Shingeki no Kyojin” temporada 4 parte 2 ha sido confirmada oficialmente para ser estrenada en el invierno de 2022 por FUNimation. El anuncio se hizo al final del Episodio 16 de la Temporada 4 de “Attack on Titan”.

La serie de televisión de anime retomará la Temporada Final nuevamente en el invierno con el Episodio 76 de “Shingeki no Kyojin”. El sitio web oficial también lanzó un avance de “Attack On Titan” Final Season parte 2 que mostraba una vista previa de “Attack On Titan 76: Juramento”.

Este anuncio no fue una gran sorpresa. En Netflix Japón estaba adelantando el anime con meses de anticipación. La plataforma de transmisión ya había incluido “Shingeki no Kyojin”: The Final Season parte 1, lo que implicaba que habría un “Shingeki no Kyojin” The final season parte 2, o lo que muchos pensaban, una película en lugar de una temporada 5 como final.