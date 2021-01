La temporada 4 de “Shingeki no Kyojin” continúa luego de un breve descanso de una semana con uno de los episodios más intensos de toda la temporada... hasta ahora. “Declaración de Guerra” es el quinto capítulo de esta cuarta parte donde se da justamente eso, un anuncio público de la Guerra oficial entre Marley y la Isla Paradis.

Como se recuerda, en los anteriores capítulos Eren se mostró oficialmente como un infiltrado en Marley, utilizando a Falco para enviar cartas a “su familia” mientras estaba internado en el hospital de los veteranos. Además, se reveló el pasado de Reiner y por qué realizó todas las acciones que hizo en el pasado.

Al parecer, Reiner estaba obsesionado por ser más que un odiado eldiano, así que hizo todo lo posible por destruir la Isla Paradis con ayuda de Annie y Bertholdt, aunque al final fallaron en su misión porque Eren mantuvo el Titán de Ataque, el Titán Fundador y Armin capturó el Titán Colosal para poder sobrevivir de sus quemaduras.

Ahora, cuatro años después de esos eventos finales, Eren y Reiner se ven cara a cara nuevamente, con este último completamente paralizado por lo que Eren es capaz de hacer en Marley. ¿Qué pasó exactamente en el episodio y por qué se llamó así? En verdad, no era exactamente como todos pensaban que pasaría. ¡CUIDADO! ALERTA DE SPOILERS MÁS ADELANTE.

RESUMEN DE “SHINGEKI NO KYOJIN 4X05″: “DECLARACIÓN DE GUERRA”

Willy Tybur se prepara para un discurso que lo cambiará todo (Foto: Studio Mappa)

El episodio comienza con un breve recuerdo de Reiner, con Bertholdt y Annie caminando mientras hablan sobre el hombre que se colgó luego de contarles su historia. El episodio se traslada al presente para ver a Eren pidiéndole a Reiner que se siente, ya que tienen que conversar unas cosas antes de lo que pase.

Arriba de ellos, en el estrado principal del evento de primavera de Marley, Willy Tybur se prepara para dar un discurso, pero es visitado por la familia del clan del este. Al parecer, todas las familias importantes han venido al evento y confían en que Willy dará un discurso apropiado para la ocasión... algo que no sucede.

Eren le pide a Reiner que se siente a escuchar (Foto: Studio Mappa)

Eren le explica a Reiner que están en una “buena posición”, ya que arriba de ellos está el estrado principal, junto a un edificio lleno de personas que miran el evento desde sus casas. Reiner no tiene otra opción más que hacerle caso y sentarse, algo que también Eren le pide a Falco justo cuando este estaba a punto de irse.

Falco no entiende lo que pasa, ya que su amigo Kruger le había dicho que él y Reiner eran amigos, pero el portador del Titán Acorazado se encuentra aterrado. Reiner le pregunta por qué ha venido a Marley, a lo que Eren contesta “por lo mismo que tú, porque ‘no quedaba de otra’”. El evento comienza arriba y Eren pide escuchar lo que Willy tiene que decirles a todos.

Pieck y Colt son atrapados (Foto: Studio Mappa)

Este comienza su discurso contando la historia que todos en Marley conocen, de como los eldianos herederos de los poderes titánicos casi destruyen el mundo, pero gracias al héroe Helos y a los miembros de la familia Tybur, lograron que el rey de los eldianos, el rey Fritz, huyera lejos a la Isla Paradis con sus 10 millones de titanes colosales, un potencial para acabar con todo el mundo, pero aún no lo han hecho.

A la par, Eren le dice a Reiner que escuche bien la historia, ya que ambos saben que no es verdad. En las calles, Pieck y Colt son escoltados por un misterioso guerrero, que en realidad les tiende una trampa y los encierra en un lugar donde no puedan convertirse. Por su parte, gracias a lo que presencia, Falco descubre que la verdadera identidad de Kruger.

Willy Tybur revela la historia real del Rey Fritz (Foto: Studio Mappa)

Sorpresivamente, Willy cambia de semblante y comenta que toda la historia que contó fue un engaño. La Guerra de hace 100 años no fue terminada por Helos o por Tybur, sino por el mismo rey Fritz. Cansado de la masacre, se retiró a la Isla Paradis y obligó a todos los herederos del poder del Titán Fundador a seguir una “Promesa Trans-memorial”: jamás utilizar a los millones de titanes colosales para destruir el mundo.

Fritz entonces creó las murallas para poder vivir en paz con la gente con la que se fue. El público entonces entiende que las cosas no eran como se les habían contado desde un inicio, pero no es todo. El representante de la familia Tybur les dice que la amenaza aún está latente, ya que el poder del Titán Fundador fue robado por alguien que no tenía sangre real: Eren Jaeger.

El rey Fritz tiene a millones de titanes colosales que pueden destruir el mundo (Foto: Studio Mappa)

Como se recuerda, solo los que tenían sangre real podían utilizar este poder, pero Eren accedió a él al tener contacto con Dina Jaeger, la anterior esposa de su padre que tenía sangre real. Al no tener él sangre real, la “Promesa Trans-memorial” no le afecta, por lo que puede utilizar a los millones de titanes colosales para destruir el mundo.

Abajo, Eren y Reiner conversar sobre lo que pasó, con Eren repitiéndole que es muy parecido a él, porque Reiner solamente siguió órdenes, rompió las murallas y dejó que mucha gente muriera porque los de la Isla Paradis eran los malos para Marley. Reiner le pide que lo mate y se arrodilla, pero Eren le da la mano y lo levanta, diciendo que seguirá avanzando, hasta destruir a todos sus enemigos.

Mientras comienza a transformarse, Willy Tybur termina su discurso pidiendo a la gente que lo apoye contra esta amenaza, gritando que le declara la guerra oficialmente a la Isla Paradis. Entonces, el Titán de Ataque surge y despedaza a Willy frente a todo el mundo, comenzando así la nueva guerra en “Shingeki no Kyojin”.

Eren se transforma en el Titán de Ataque justo cuando el discurso de Tybur termina (Foto: Studio Mappa)