“Shingeki no Kyojin” sigue publicando un nuevo capítulo cada semana. Luego de informarse sobre un terrible terremoto en Japón, los rumores mencionaban que el capítulo 10 de la temporada 4 podría retrasarse, pero este no lo hizo. Con la muerte de Sasha, el anime se toma un momento para relatar algunas historias del pasado.

Muchas cosas han pasado en el último capítulo y los fans están un poco confundidos porque hay muchas cosas que “Attack on Titan” no ha tenido tiempo de explicar. Por ejemplo, el anterior episodio se mostró el duelo que tuvieron todos los protagonistas por la muerte de Sasha, además de presentar un poco el pasado de Yelena.

Ella conoció a Zeke en una de las tantas batallas de Marley y junto a otros compañeros se volvieron aliados de la Isla Paradis. Aún así, Pixis decidió mantenerlos vigilados y que Zeke sea cuidado personalmente por Levi para que no cause problemas. Sin embargo, estos ya habían comenzado cuando llegaron los representantes de la nación Hizuru.

Kiyomi Azumabito, la líder de esta nación, llegó a la Isla Paradis para presentar sus términos para una alianza, una que Zeke había presentado años antes. En el décimo episodio de “Shingeki no Kyojin”, el anime sigue visitando el pasado para representar la complicada situación de sus protagonistas en el presente.

¿QUÉ PASÓ EN "SHINGEKI NO KYOJIN" 4x10?





Hizuru es la nación aliada de la Isla Paradis (Foto: Crunchyroll)

El episodio comienza con Hange visitando la celda de Eren, quien había sido encerrado luego de invadir Marley por su cuenta. Él solo repite “pelea, pelea”, y ella le dice que siempre supo que no sacrificaría a Historia. Luego, el anime va al pasado al momento que llegan los representantes de la nación Hizuru con Kiyomi Azumabito a la cabeza.

Ellos muestran una marca que Mikasa también tenía en el brazo. Kiyomi se sorprende y le dice que es la marca de los Azumabito, un antepasado que viajó a la Isla Paradis cuando terminó la Guerra de los Titanes y cuando ambas naciones eran aliadas. Historia se le acerca a ella sonriente, feliz de que otra persona también esté lidiando con elementos de su pasado sobre las que nunca formó parte.

Zeke hace un trato con Kiyomi Azumabito (Foto: Crunchyroll)

Usando esto como excusa, Kiyomi se reúne con los altos mandos de la Isla Paradis para proponer una alianza: ellos activarían una prueba del Retumbar junto a Zeke para mostrar a las demás naciones el poder de Paradis. La nación Hizuru entonces trabajarían con un raro elemento que solo se encontró en la isla para generar defensas para todos y así no depender del Retumbar.

Claro, este plan significaría tener que pasar el Titán Bestia a alguien de sangre real, que solo podría ser Historia, y después que ella tenga tantos hijos como sea posible para que mantenga el linaje y el control de los titanes, en especial del Fundador y su poder para activar el Retumbar hasta que todos puedan protegerse correctamente.

Historia está embarazada, pero no se sabe de quién (Foto: Crunchyroll)

Aunque Historia aceptó esto, Eren y los demás no estuvieron de acuerdo. Depender del Retumbar significaría seguir siendo esclavos de su propia sangre como eldianos, tratar a Historia y a sus hijos como ganado sacrificable y dejar que otra nación poseyera sus recursos. Al final, el trato no siguió adelante, ya que Historia salió embarazada y no podían convertirla arriesgando la vida tanto de ella como de su hijo.

Eren y los demás se ofrecieron para trabajar en las vías externas de los muros, y cuando regresaron conversaron la idea de quién heredaría el Titán de Eren ya que le quedaba solo algunos años de vida. Después de que todos se ofrecieran y los demás argumentaran por qué no debería heredarlo, Eren confiesa que ninguno de ellos lo tendría, ya que los aprecia y prefiere que vivan una vida larga y feliz.

Eren y los demás trabajan en los rieles fuera de las murallas (Foto: Crunchyroll)

El episodio termina con una conversación de ellos mismos sin Eren y luego de la muerte de Sasha, discutiendo el motivo por el cuál Eren se infiltró solo y por qué ahora es tan diferente a como era antes. Él nunca se aliaría con Zeke, y ahora lo hizo, pero lo que más les inquieta es saber por qué se rio cuando se enteró sobre la muerte de Sasha, sonriendo frente a todos por un breve momento.

No se revela nunca quién es el padre del hijo de Historia y tampoco por qué en los momentos finales se muestran a los miembros de la Legión, a excepción de Levi, tomando vino mientras cuidan a Zeke, quien lee tranquilamente un libro esperando el momento justo para realizar su siguiente movimiento.