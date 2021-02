Tras la muerte de Sasha en el anterior episodio de la cuarta y última temporada de “Shingeki no Kyojin”, la historia regresa tres años para mostrar lo que sucedió en las costas de la Isla Paradis cuando llegó la primera flota de exploración de Marley.

Ellos fueron capturados por la Tropa de Reconocimiento, pero también recibieron la ayuda de los Voluntarios Anti-Marley, quienes aseguraron estar aliados con Zeke para poder salvar a los eldianos.

Además, se reveló que el poder del Titán Fundador necesita un portador de la sangre real, por lo que si Eren toca a un Titán con esta sangre, es decir Zeke, puede obtener ese poder bajo control. Eren confirmó esta información recordando lo que pasó con Dina Fritz.

Yelena y sus compañeros, rodeados por las fuerzas de Eldia (Foto: MAPPA Studio)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “SHINGEKI NO KYOJIN” 4x10?

El décimo episodio de la cuarta y última temporada de “Shingeki no Kyojin” se estrenará el lunes 15 de febrero de 2021 en Japón por NHK a las 12:10 am (hora local). Pero en América Latina estará disponible desde el domingo 14 de febrero a través de Crunchyroll por la diferencia horaria que existe entre países.

Funimation, que por el momento solo está disponible en la región en México, también transmite los episodios de “Attack on Titan” de forma exclusiva en su plataforma con doblaje al español latino, por lo que el horario es el mismo anteriormente mencionado.

HORARIO DE “SHINGEKI NO KYOJIN” POR PAÍS

Por país, el nuevo capítulo de la cuarta temporada de “Shingeki no Kyojin” estará disponible en los siguientes horarios:

Japón: 12:10 am (del 8 de febrero) por NHK

México: 2:45 pm por Crunchyroll y Funimation

Perú y Colombia: 3:45 pm por Crunchyroll

Argentina y Chile: 5:45 pm por Crunchyroll

España: 5:00 pm por Selecta Vision

Estados Unidos: 3:45 pm por Funimation

TRÁILER DE “SHINGEKI NO KYOJIN 4X10”

¿QUÉ PASARÁ EN “ATTACK ON TITAN 4X10”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de ‘A Sound Argument’ (4x10), décimo episodio de la cuarta y última temporada de “Shingeki no Kyojin”, “sin ningún aliado en el exterior, deben matar a sus enemigos para vivir. ¿Es esa la elección correcta o no? No hay un alma que lo sepa”.

Por lo visto en el avance, al parecer, History, Dot Pixis y el resto de los altos autoridaades militares discutirán el plan de Zeke. ¿Qué pasará con Eren tras ser encerrado? ¿Por qué aparece el equipo tridimensional de la Legión de Reconocimiento? ¿Qué rol desempeñará Mikasa en el próximo episodio de “Attack on Titan”?