No es nada fácil cambiar las creencias de alguien de la noche a la mañana. Así se podría definir el nuevo episodio de “Shingeki no Kyojin” que sigue las aventuras de Gabi y Falco. Luego de ser capturados por la Legión de Reconocimiento, se vio que se encontraban en una prisión, pero no se especificó qué pasó con ellos hasta ahora.

La cuarta y última temporada de “Attack on Titan” ha dado mucho de que hablar entre los fans del anime, ya que se ha presentado una nueva nación del otro lado del mar donde se encontraban Eren y sus amigos: Marley. La gente de este país han esclavizado a los eldianos por décadas, haciéndoles creer que en la Isla Paradis solo hay demonios.

Sin embargo, poco a poco los mismos soldados de Marley que viajaron a la Isla Paradis se dieron cuenta de que esto no es verdad, sino que tienen sus propias circunstancias y perspectivas con respecto a lo que sucedió hace más de 100 años. Lastimosamente, Gabi Braun sigue pensando en que todos son demonios, mientras Falco intenta protegerla.

Son ellos los que protagonizan el nuevo capítulo de “Shingeki no Kyojin”, uno lleno de revelaciones y donde comienza a presentarse uno de los encuentros más esperados por los fans del manga. ¿Qué pasó exactamente en el episodio 11 de la temporada 4 de “Attack on Titan”? Aquí te contamos el resumen pero cuidado, alerta de spoilers.

¿QUÉ PASÓ EN “SHINGEKI NO KYOJIN” 4X11?

Reiner y los demás se recuperan de la invasión de la Tropa de Reconocimiento (Foto: Crunchyroll)

El episodio comienza viendo a Gabi y a Falco dentro de una prisión y ella comienza a gritar supuestamente de dolor. De pronto, Falco pide ayuda entre las rejas para que el guardia de turno vaya a revisar a Gabi. Sin pensarlo dos veces, arroja un ladrillo envuelto en una sábana a la cabeza del guardia. Falco tiene que detenerla porque ya lo había dejado inconsciente en el piso y seguía golpeando.

Los dos pequeños corren toda la noche fuera de la prisión hasta que se encuentran en un bosque con un pequeño arroyo. Se detienen para asearse y Falco le dice que se quite su distintivo amarillo de eldiana. Gabi le dice que no lo hará y se pelean porque Falco lo retiró a la fuerza argumentando que se diferenciaba mucho del resto. Gabi llorando le pregunta por qué la acompañó, que él no tenía que morir.

Hange ahora tiene que tomar el rol de comandante y poner mano dura contra los rebeldes (Foto: Crunchyroll)

Sin dar tiempo para respuestas, son encontrados por Kaya, una niña que les pregunta qué pasó y por qué están solos. Falco rápidamente crea una identidad falsa de ellos y le comenta que se han escapado de casa, por lo que son bien recibidos por Kaya y los demás integrantes de los Establos Blouse. Sin saberlo, ambos habían llegado a la casa donde viven los padres de Sasha.

Cuando se sientan a comer, Gabi está extremadamente asustada, enojada y reprimida por tener que acogerse de la hospitalidad de los supuestos demonios de la Isla Paradis que casi golpea a la madre de Sasha. Al final, Falco le pide que coma y ella con mucho esfuerzo logra hacerlo, ocultando su verdadero sentir por el hambre que tenía.

Luego, se observa que algo extraño estaba pasando en la Isla Paradis. Un grupo de rebeldes de la Tropa de Reconocimiento había revelado información confidencial sobre Eren, que estaba encerrado por sus acciones en Marley. Esto no es bien recibido por el pueblo, ya que se suponía que Eren fue quien recuperó las murallas con el poder de los titanes y no entendían por qué ahora había sido encerrado por la policía.

Kaya descubre que Falco y Gabi son de Marley, pero no los delata (Foto: Crunchyroll)

Hange, como la nueva Comandante, ahora tiene que lidiar con estos rebeldes y decide encerrarlos por insubordinación. Lo extraño es que ellos aceptan el encarcelamiento, ya que creen que si esto llevará a la libertad de los eldianos, con gusto aceptarían cualquier castigo. Hange tiene un momento de estrés y Mikasa tiene una conversación con Louise, la niña que salvó de un titán cuando era recluta.

Por su parte, Gabi y Falco comienzan a trabajar en el establo, solo para que Gabi sea mordida por un caballo y termine sucia en el suelo. Al almorzar junto a Kaya, ella les comenta que ya sabe que son de Marley. Gabi entonces recoge un rastrillo de tres dientes e intenta atacarla, pero Falco la detiene. A pesar de eso, cuando los demás niños preguntan qué pasó, Kaya inventa una excusa sobre ellos.

Al atardecer, ella los lleva al pueblo cercano donde vivía y les cuenta su trágica historia. Su madre fue devorada viva por un titán mientras ella no podía hacer más que escuchar su agonía. Gabi intenta justificar su sufrimiento alegando a los pecados del pasado de los eldianos, pero Kaya simplemente le responde que ni su madre ni ella vivieron miles de años para justificar los pecados de sus antepasados.

Kaya ayuda a Gabi y a Falco, sin saber que ella fue quien mató a su hermana adoptiva (Foto: Crunchyroll)

Aunque Gabi insiste, la desesperación de Kaya es mayor, así que se queda callada. Falco es quien finalmente le cuenta a Kaya la verdad de la operación de reconocimiento de Marley y por qué su madre murió de esa manera. Gabi no está de acuerdo, pero parece entender un poco el sentimiento de su nueva compañera. Al final, ella les hace una invitación para que vean a otro marleyano y le pregunten como salir de la isla.

Lo que ellos no saben, es que verán al chef Nikolo, el interés romántico de Sasha, la soldado que salvó a Kaya y que ahora quiere ser como ella y la misma a la que Gabi mató cuando subió al dirigible de la Legión de Reconocimiento. Este encuentro será muy duro para todos, pero dejará más en claro la visión de Gabi y de Falco sobre la Isla Paradis y sus habitantes.