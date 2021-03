“Shingeki no kyojin” y su treceavo episodio comienza con una tensión palpable tan pronto como “Ben” y “Mia” entran al pintoresco restaurante de Isla Paradis con la familia Blouse. Es sorprendente la rapidez con la que el peligro en este episodio entra en vigor y cómo funciona casi de una manera que es completamente contraria a la forma en que los últimos episodios han operado y condicionado a la audiencia.

Este episodio ve la otra cara en la moneda y da paso a un lugar sombrío en el que varios personajes se ven obligados a pagar por sus acciones. Ha habido una actitud tan retributiva en la última temporada de “Shingeki no kyojin” donde los personajes casi se sienten obligados a seguir luchando y creando más conflictos.

Dando un vistazo al pasado y a quienes son los que conforman en mayor parte el grupo de la rebelión, “Los Jeageristas”, casi todos son soldados refugiados de Marley que cuentan con información que hasta el episodio 12 se desconocía, dando una gran sorpresa en este treceavo episodio.

“Shingeki no kyojin” a este punto de la temporada cada vez te introduce más y más en la incertidumbre de lo que pasará, ¿Realmente Eren está enterado de lo que ha hecho Yelena y Zeke dentro de Isla Paradis? ¿Qué significa lo sucedido en el episodio 13? Aquí te contamos el resumen pero cuidado, hay una alerta de spoilers por si no has visto el episodio.

¿QUE PASÓ EN “SHINGEKI NO KYOJIN” 4X13?

Se revela que Zeke fue quien convirtió a la aldea de Connie en titanes con su fluido (Foto: Crunchyroll)

El episodio comienza con una interpretación de la historia que Zeke le estaría contando a Levi mientras están en el bosque. En esta le confiesa que junto algunos soldados de Marley hicieron un experimento en el que rociaron un gas que habían preparado con el líquido cefalorraquídeo de él mismo.

Una pequeña, pero parte tensa de la interacción del personaje durante esta conversación es que Zeke se refiere fríamente al objetivo de su ataque como una ciudad sin nombre, pero Levi interviene y le dice que su nombre era Ragako. Para Levi sin duda Zeke sigue siendo un personaje en el que no puede confiar.

Luego de esto, Zeke confiesa que una vez que se esparció el gas, él ya tenía el poder de con solo un grito convertir a todos en titanes y que siguieran sus ordenes. Casualmente estos titanes eran los que acompañaban a Zeke en el episodio en que atacan Isla Paradis y se decide que Armin adquiera el poder del Titán Colosal.

Levi sabe que algo anda mal con Zeke (Foto: Crunchyroll)

Levi le insiste en la culpabilidad de matar a aquellas personas inocentes, a lo cual Zeke asiente pero no se inmuta y menciona que “tenía que hacerlo” ya que estaba bajo ordenes de Marley y no podía exponer sus “verdaderas” intenciones. No es que él haya sido muy sincero desde que se dio a conocer su existencia e historia.

Posteriormente, la serie retoma el plano en el que quedó el capítulo 11, cuando entra la familia Blouse con Gabi y Falco al restaurante en el que se encontrarían con Nicolo quien después de haber sido soldado en Marley, ahora era chef en Isla Paradis y para quien Sasha pasó a ser un ser especial.

Falco se percata de que Nicolo conocía a Sasha, y queda atónito. Sin embargo, luego mientras están comiendo él decide seguir a Gabi con el plan de conversar con Nicolo a escondidas y tratar de ponerlo de su lado. Ya que la intención de Gabi era conseguir ayuda para que desde adentro pudieran vengarse.

Los Blouse querían que Falco y Gabi se les unieran y les comentaron que no tuvieran miedo (Foto: Crunchyroll)

Llega Hange al restaurante porque requiere de una conversación con Nicolo sobre lo sucedido con Yelena y el plan con Eren, dentro del momento Jean se percata de que en el restaurante se encuentra el famoso vino del que los altos mandos hablaban, porque en las cenas importante se solía servir a todos.

Intenta con deseo tomarlo pero Nicolo se lo arrebata de las manos nervioso, ofreciendo luego una excusa de por qué no pueden tomarlo. Al ser cuestionado, Nicolo comienza a tratarlos como sucios eldianos, mostrando sin dudar desdén y superioridad mientras se retira del salón.

Un giro inesperado llega al capitulo cuando Gabi y Falco encuentran a Nicolo en el sótano del restaurante. Gabi comienza a contarle lo que hicieron y como llegaron a la Isla, Nicolo se impresiona por darse cuenta de que frente a él está la asesina de la persona que era importante para él mismo, Sasha Blouse.

Gabi y Falco se dan cuenta de que Nicolo no les ayudaría porque Gabi mató a Sasha (Foto: Crunchyroll)

Dentro de la tensión del momento y por la expresión de odio y de venganza de Nicolo, Falco intenta detener a Gabi pero ella continua y Nicolo solo piensa en obtener venganza, la ataca con la botella de vino que le quitó de las manos a Jean pero Falco se atraviesa y termina herido e inconsciente frente a Gabi.

Nicolo decide subir a Gabi y a Falco al salón de regreso con la familia Blouse y con un cuchillo en mano les confiesa el acto cometido por Gabi. Expresa con dolor como ella le quitó la vida a quien comía siempre sus comidas con emoción, ofreciéndole la opción al Sr. Blouse de que le quite la vida a Gabi él mismo en venganza.

En medio de todo el dolor, el padre de Sasha es un personaje que posiblemente ha sufrido más que muchos otros a nivel personal, por lo que en un gesto audaz y benevolente, elige no quitarle la vida a Gabi a pesar de que ella está resignada al hecho de que estaría justificado el que le quitaran la vida en ese momento.

La legión aparece cuando Nicolo le servía la comida a los Blouse (Foto: Crunchyroll)

El Sr. Blouse es una de las pocas personas que realmente tiene la previsión de ver que la muerte de Gabi solo perpetúa el ciclo que llevó a la muerte de su hija en primer lugar. Elige la empatía y piensa en el futuro en lugar de cumplir con los instintos básicos de venganza y satisfacer sus emociones en el calor del momento.

Si más personajes actuaran como el Sr. Blouse, entonces quizá Marley y Eldia no estarían en tan mala forma y podrían tener la oportunidad de un futuro en el que puedan coexistir de una manera creíble y en armonía. Aparte que podría evitar que sucediera lo que todos temen por lo que esconden los muros de la Isla.

Mientras sucede esto, en el salón se acercan Armin, Mikasa y Hange a mediar en la situación y es aquí donde Nicolo no aguanta más pide ayuda para que atiendan a Falco porque había caído vino en su boca. Revela segundos más tarde que en realidad no es vino sino líquido cefalorraquídeo de Zeke.

Nicolo amenaza con matar a Falco y Gabi si no lo hace el papá de Sasha (Foto: Crunchyroll)

La noticia sobre el líquido cefalorraquídeo de Zeke en el vino complementa otra gran revelación que muestra cuán drásticas han sido las acciones para controlar a las masas, dando a entrever que quizá junto a Yelena si planean algo muy distante a lo acordado con Eren.

Poco tiempo después del tenso momento con Gabi, llegan al restaurante Eren y parte del grupo de militares rebeldes “Los Jeageristas”. Eren con una herida en la mano y una mirada amenazante les dice a Armin y a Mikasa que desea hablar.

Por su parte entre quienes amenazan a Hange y a los demás está Floch, un antiguo soldado de Marley y uno de los líderes de los rebeldes. Quien luego entre su conversación con Hange, le termina dando razón cuando ella insinúa que ellos sabían lo del vino de Eldia. Entonces te preguntas, ¿Eren también lo sabía?

Los jaegeristas aparecen y capturan a la Legión de Reconocimiento (Foto: Crunchyroll)

Fue sin duda todo un caos la primera mitad del episodio que alcanza su punto de ebullición cuando varias de las historias paralelas de “Shingeki No Kyojin” chocan y cada llegada es más sorprendente que la anterior.

Esta temporada ha trabajado duro para hacer que todos estos hilos funcionen por sí solos, pero es muy emocionante tener al Cuerpo de Exploración presente con Gabi, Falco y el nuevo grupo rebelde de Eren y Floch. Eren a pesar de afirmar que quiere hablar, parece que lo que vendrá será más destructivo que el ataque a Marley.