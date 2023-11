El momento que muchos esperaban ha llegado. “Shingeki no Kyojin” (“Attack on Titan” en inglés) nos ha mantenido al borde de nuestros asientos, con sus giros impactantes y su épica narrativa, está a punto de llegar a su apoteósico final. Por ello, te contamos a qué hora se estrena la Temporada 4 Parte 4 del anime de Crunchyroll, para que no te pierdas la resolución de la batalla entre Eren y sus excompañeros. ¿Podrán salvar a la humanidad?

Si bien la parte 3, que se estrenó el 3 de marzo de este año, nos dejó con la impactante activación del Retumbar por parte de Eren y la devastación resultante mientras los Titanes Colosales de las murallas marchaban, también tuvimos que despedirnos de Hange en un sacrificio heroico.

Para poder retrasar a los gigantes y el resto del equipo tuviera tiempo de activar el avión y marcharse. La capitana del Cuerpo de Exploración resistió cuanto pudo las altas temperaturas que emanan los Colosales.

Ahora, Mikasa, Armin, Levi y el resto de su equipo se enfrentarán a la nueva y espeluznante forma de Eren, y la batalla promete ser titanesca en todos los sentidos de la palabra. ¿Podrán detenerlo? ¿Habrá un atisbo de esperanza para la humanidad en este mundo donde los gigantes rigen el destino?

Así que, marquen la fecha y la hora, y prepárense para el final. Antes de continuar, mira aquí el tráiler de “Shingeki no Kyojin” Temporada 4 - Parte 4.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL FINAL DE “SHINGEKI NO KYOJIN”?

¡Atención a todos los fanáticos de “Shingeki no Kyojin”! La emocionante y épica conclusión de la temporada 4 está a punto de llegar, y estamos aquí para contarte la hora exacta en la que podrás disfrutarla. Así que, ¿a qué hora se estrena el gran final de “Attack on Titan”? Tomen nota.

La parte 4 de la temporada 4 de “Shingeki no Kyojin” hará su debut a nivel mundial este sábado 4 de noviembre a las 8:00 p.m. ET (5:00 p.m. PT). A continuación, te presentamos el horario equivalente por país.

México, Colombia, Ecuador, Perú: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Venezuela, Bolivia: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Chile, Paraguay: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Argentina, Uruguay: 10:00 p.m.

10:00 p.m. España: 2:00 a.m. (el domingo 5 de noviembre, así que asegúrense de no quedarse dormidos).

El cuerpo de Eren en el final de "Shingeki no Kyojin", es una calavera gigantesca (Foto: MAPPA)

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL FINAL DE “SHINGEKI NO KYOJIN” EN JAPÓN?

El episodio final se estrenará en Japón el sábado 4 de noviembre de 2023 a las 24:00, hora local. Así que, si eres un fanático del anime y te encuentras en Japón, prepárate para la medianoche de este sábado y sé testigo de cómo se resuelve esta batalla épica.

¿DÓNDE VER EL FINAL DE “SHINGEKI NO KYOJIN”?

Sabemos que están ansiosos por ver el gran desenlace, así que aquí les tenemos la respuesta a la pregunta clave: ¿Dónde ver el final de “Shingeki no Kyojin”?

Para disfrutar del episodio final y de todas las temporadas de esta serie épica, todo lo que necesitas hacer es dirigirte al servicio de streaming Crunchyroll.

Eso sí, para acceder a esta joya de la animación japonesa, es necesario tener una suscripción Premium. ¿Qué significa esto? Pues que tendrás la oportunidad de verlo con el subtítulo original y disfrutar de la experiencia completa. Así que, si aún no tienes tu suscripción, no esperes más y asegúrate de estar listo para el gran final.